Recientemente, ha surgido indignación en el Reino Unido debido a un caso que involucra a una madre cuyo hijo de seis años ha quedado paralizado a causa de un tumor cerebral. La mujer, Keiley Ebbs, de 38 años y con experiencia como enfermera, se vio enfrentada a una serie de desafíos en el diagnóstico y tratamiento del niño, llamado Jett, que suscitaron preocupación en la comunidad médica.

Los primeros signos de problemas surgieron cuando Jett comenzó a experimentar vómitos y dolores intensos en las extremidades. En algunas ocasiones, mostraba torpeza y chocaba contra las paredes. Sin embargo, los médicos inicialmente atribuyeron estos síntomas a un virus, aconsejando a la familia llevar al niño a casa y administrar medicamentos de venta libre. La persistencia de Keiley Ebbs, basada en su experiencia como enfermera, fue lo que finalmente condujo a la realización de una tomografía computarizada, revelando un tumor cerebral que se extendía a lo largo de la columna vertebral de Jett.

Después del diagnóstico, el niño fue trasladado a otro hospital donde se sometió a una extensa cirugía que duró diez horas, con el objetivo de extirpar el tumor. El procedimiento fue extremadamente delicado y su madre, Ebbs, incluso tuvo que enfrentar la angustiosa tarea de firmar un consentimiento para su defunción en caso de que la cirugía no tuviera éxito.

Sin embargo, la lucha de Jett no terminó allí. Posteriormente, el niño se sometió a once procedimientos adicionales, incluidas cirugías craneales y de derivación, que involucran la inserción de un tubo en el cerebro o la columna vertebral para drenar líquido y aliviar la presión. A pesar de estos esfuerzos, las derivaciones no lograron tener éxito, y el niño desarrolló una infección grave que lo dejó en coma durante varios días. Para el momento en que despertó, el tumor se había enredado alrededor de su columna vertebral, lo que resultó en la pérdida de movimiento en sus piernas.

Aunque Jett ha superado las etapas más críticas de su enfermedad hasta el momento, ha experimentado un daño cerebral significativo y ahora depende de una silla de ruedas para movilizarse. Los médicos aún no han podido proporcionar un pronóstico definitivo sobre su recuperación. A pesar de los desafíos, Jett ha mantenido una actitud positiva y una sonrisa constante, lo que ha inspirado a quienes lo rodean.