Durante los partidos de fútbol, es común que algunos jugadores pierdan la calma, llegando incluso a cometer actos agresivos. Sin embargo, lo ocurrido en el enfrentamiento entre Independiente de Villa del Rosario y Santa Ana, conocido como el clásico de la Liga de fútbol de Chajarí, en Entre Ríos, tuvo consecuencias devastadoras para uno de los futbolistas involucrados.

En un momento del partido, un jugador del Santa Ana propinó un golpe en la zona genital a Martín Wallingre, el defensor que lo estaba marcando en esa jugada. Esta reacción fue desmedida y tuvo graves consecuencias para Wallingre, quien, tras recibir el golpe, continuó jugando pero posteriormente tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para extirparle uno de sus testículos.

La víctima, Martín Wallingre, describió el incidente en una entrevista con el diario UNO. Según su relato, "En una jugada fortuita voy a marcar al jugador de Santa Ana, le quito la pelota y se tira adentro del área. Le reclamé que no había pasado nada, que a la pelota se la saqué bien. Él lo toma mal, se levanta y me da un golpe de puño en los testículos". Wallingre sintió un fuerte dolor en el momento, pero decidió continuar jugando.

Sin embargo, al día siguiente, se dio cuenta de la gravedad de su lesión. "Me levanté el lunes para ir a trabajar. Hice lo que tenía que hacer y volví a mi domicilio cerca de las 10. Aproveché para ir a ver a mi nena que tenía un encuentro de fútbol infantil hasta las 12. El torneo seguía a la tarde, pero yo me retiré porque no aguantaba más el dolor". Wallingre buscó atención médica y se le realizó una cirugía urgente para extirpar su testículo, que estaba en un estado crítico debido al golpe.

El Club Atlético Independiente ha presentado una denuncia por la agresión y espera que se imponga una sanción ejemplar a Alexander Lencina, el jugador del Santa Ana que cometió la agresión. Wallingre, por su parte, expresó sus preocupaciones sobre su futuro en el fútbol y lamentó que no ha recibido ninguna disculpa por parte del agresor. Su principal enfoque ahora es su proceso de recuperación.