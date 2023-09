En un trágico incidente que tuvo lugar en una guardería ubicada en el Bronx, Nueva York, un bebé perdió la vida y tres niños se encuentran hospitalizados después de ingerir accidentalmente fentanilo. El suceso ocurrió en el centro de cuidado infantil conocido como 'Divino Niño'. Como resultado de las investigaciones policiales, tanto la propietaria del establecimiento como su inquilino enfrentan cargos de asesinato.

Los hechos se desencadenaron cuando las cuidadoras notaron que tres de los pequeños no respondían después de despertar de su siesta. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia y de la administración del antídoto Narcan, destinado a contrarrestar los efectos de la sobredosis de fentanilo, Nicholas, un niño de 1 año, lamentablemente no pudo ser salvado. Por otro lado, el antídoto tuvo éxito en un niño de 2 años y en una niña de 8 meses, quienes aún permanecen hospitalizados.

Las autoridades descubrieron fentanilo en el lugar, junto con otras sustancias ilícitas y una prensa utilizada para fabricar píldoras. Todo apunta a que estas sustancias pertenecían a Acevedo Brito, el inquilino que, además, es primo del esposo de la dueña de la guardería, Grei Méndez.

Brito residía en el sótano de la guardería y había instalado un laboratorio para la producción y posterior venta de drogas en el mismo lugar.

Karl Miller, el fiscal de distrito del condado del Bronx, calificó la conducta de Méndez como "imprudente y depravada", basándose en el hallazgo de un kilogramo de fentanilo en el pasillo frente a la habitación de Brito.

Según informes del diario The New York Times, Joseph E. Kenny, jefe de investigación del Departamento de Policía de Nueva York, confirmó que no se detectaron rastros de monóxido de carbono ni de otras toxinas ambientales en el lugar, lo que refuerza la conclusión de que los niños consumieron fentanilo. Además, se encontraron rastros de fentanilo en una muestra de orina de la niña de 8 meses.

¿Qué es el fentanilo?

La problemática del fentanilo en Estados Unidos ha ido en aumento, y las muertes por sobredosis que involucran esta sustancia, combinada con otras drogas, han alcanzado niveles alarmantes. Según una investigación liderada por la Universidad de California (UCLA), estas muertes se han multiplicado por 50 desde 2010, representando el 32.3% de todas las muertes relacionadas con drogas en 2021, en comparación con el 0.6% de 2010.

En 2021, las sustancias estimulantes como la cocaína y la metanfetamina se convirtieron en las drogas más comúnmente asociadas a las sobredosis de fentanilo en todo el país, marcando lo que se ha denominado como la "cuarta oleada" de la prolongada crisis de sobredosis de opioides en Estados Unidos, que continúa cobrando vidas.

El autor principal del estudio, Joseph Friedman, de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA, advierte que el fentanilo ha contribuido a una crisis de sobredosis por consumo de múltiples sustancias, ya que las personas suelen mezclarlo con otros tipos de drogas, incluyendo estimulantes y diversas sustancias sintéticas, lo que plantea graves riesgos para la salud y desafíos adicionales para los profesionales de la salud.

El fentanilo es un opioide sintético que comparte muchas similitudes con la morfina, pero es de 50 a 100 veces más potente. Aunque se utiliza en entornos médicos para aliviar el dolor, puede generar una fuerte dependencia. Los síntomas de abstinencia incluyen dolores musculares y óseos, insomnio, vómitos, diarrea, movimientos incontrolables de las piernas y escalofríos. Además, el fentanilo puede detener la respiración en casos extremos. Otros efectos incluyen sedación, pérdida de conocimiento, sobredosis (con una cantidad mínima) y confusión, que puede llevar a angustia, desorientación y sufrimiento.