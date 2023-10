12·10·2023 20:19

El Parlamento de Israel da 'luz verde' a un gobierno de emergencia en respuesta a los ataques de Hamás

El Parlamento de Israel ha dado 'luz verde' este jueves al gobierno de emergencia pactado entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el dirigente opositor Benny Gantz para unir fuerzas en la respuesta a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El gobierno de emergencia, en el que no participará el opositor Yair Lapid, ha quedado aprobado con 66 votos a favor frente a cuatro votos en contra. El Parlamento, también conocido como Knesset, ha validado además al diputado de Shas Uriel Busso como ministro de Sanidad, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "Hoy unimos fuerzas para perpetuar la eternidad de Israel. Tenemos un gobierno fuerte. Nos esperan días difíciles, pero no nos disuadiremos y no nos rendiremos", ha asegurado Netanyahu ante el Parlamento durante el debate previo a la votación.