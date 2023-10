Álvaro Prieto fue hallado sin vida después de varios días de búsqueda intensiva. El prometedor jugador del Córdoba fue descubierto entre dos vagones de un tren que llevaba inmovilizado desde finales de agosto. Aunque los primeros informes preliminares sugieren que pudo haber fallecido por electrocución, aún se espera la confirmación final a través de la autopsia.

La trágica noticia conmovió profundamente a quienes le conocían y apreciaban, y las demostraciones de cariño por parte de amigos y familiares no tardaron en surgir, al igual que las muestras de afecto de los aficionados del Córdoba.

El mejor amigo de Álvaro Prieto, quien fue una de las últimas personas en verlo con vida el pasado 12 de octubre, compartió una carta conmovedora para despedirse, la cual fue presentada en el programa 'Vamos a ver'. "Hermano mío, ¿cómo estás allá arriba? Ya te extrañamos muchísimo. Sé que tú también nos extrañas, como cuando solías escribirme y llamarme para preguntarme cómo me iba en Sevilla y para compartir las ganas que tenías de vernos", comenzó expresando el joven.

"Ahora, pasadas 24 horas, te escribo esto, aunque nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí. Quiero agradecerte por estar a mi lado desde que éramos muy pequeños, de la mano. Tengo innumerables recuerdos contigo que jamás se borrarán de mi memoria".

"Tal vez me toque enfrentar una parte muy difícil en esta situación al ser la última persona que estuvo contigo, pero jamás diría que no. Me siento afortunado de haber recibido ese último 'te quiero, hermano'. Aquel momento en la acera antes de entrar a la discoteca. Sé que nos cuidarás desde el cielo", continuó compartiendo el amigo de Álvaro Prieto.

"No tienes idea del amor que la gente siente por ti y de la huella imborrable que dejaste en este mundo (...). Sigue alegrando a la gente allá arriba y mostrando esa lucha incansable que siempre te caracterizó. Aquí abajo, me encargaré de cuidar al máximo a tu gente, a tus numerosos amigos y a tu familia. Te lo prometo".

"Jamás te olvidaré. Estoy escribiendo esto con lágrimas en los ojos, pero intentaré no derramar muchas más en estos días, sé que no te gusta vernos sufrir. Cuídanos mucho, tu impacto es eterno. Nos vemos pronto, amigo mío. Gracias por ser siempre uno de mis mejores amigos y por nunca fallarme", concluyó el amigo de Álvaro Prieto en la emotiva carta dirigida a él.