En el programa 'TardeAR', se entrevistó al propietario del chiringuito en Elche, quien enfrenta acusaciones de suministrar sustancias dopantes a sus empleados sin su consentimiento. En el programa anterior, Verónica y Levon, empleados del chiringuito, denunciaron que el dueño los había dopado, provocando complicaciones de salud que requirieron cirugía de emergencia.

Durante la entrevista, el acusado negó enérgicamente las acusaciones de dopaje a sus empleados, calificándolas como falsas. Al ser preguntado sobre su detención, confirmó el hecho, pero rechazó cualquier conexión con anabolizantes, a pesar de que la policía encontró más de 100 tipos en su establecimiento. Afirmó que su detención fue una situación común, y que como muchas personas en el país, fue liberado posteriormente, destacando que estas situaciones solo sirven para manchar la reputación de las personas. Además, enfatizó que, aunque no está constantemente en su chiringuito, no tiene participación alguna con sustancias de ese tipo.

Actualmente en libertad, el dueño del chiringuito expresó no temer ninguna condena por delitos, alegando que no ha cometido ninguna infracción legal. En el programa, también se conectó en directo con la reportera Nuria Grao en Alicante, quien habló con negocios cercanos al chiringuito. Estos establecimientos indicaron que el propietario acusado no tiene buena reputación en Elche y que, según comentarios en la misma playa, no trata bien a sus empleados, generando desconfianza en la comunidad local.