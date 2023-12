José Antonio Lahuerta, el concejal de Utebo por la Federación Independiente de Aragón (FIA) que el pasado 20 de octubre robó un bote de lubricante en una farmacia de la localidad, confesó ayer la sustracción del producto ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza. El edil aceptó una multa de 180 euros como autor de un delito leve de hurto y deberá abonar el citado insumo a razón de seis euros diarios durante 30 días una vez que la jueza ya ha declarado firme la sentencia tras ser dictada in voce. Estos fueron los términos del acuerdo suscrito ayer entre el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa a cargo de Marco Antonio Navarro.

La propietaria del establecimiento ratificó su denuncia ante el tribunal, reconoció que el ahora condenado ya le había devuelto el bote de lubricante e indicó que podía poner a la venta el producto. Lahuerta pidió "disculpas" y "perdón" por un gesto del que siempre ha mantenido que fue "un malentendido", tal y como refirió a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del grupo Prensa Ibérica, cuando adelantó la noticia. "Había una situación personal que me estaba afectando y me daba vergüenza. Me ha generado muchas dudas", explicó ayer a la jueza que, ante sus palabras, le preguntó cómo había decidido marchar sin pagar de la farmacia cuando el precio del lubricante ascendía a 14 euros. "No era un tema económico. Es un miedo y mis obsesiones. Fui a comprar medicación. No fui a... (por lubricante)", trató de justificar.

Sin embargo, la investigación dirigida por la Guardia Civil determinó que Lahuerta accedió a la tienda el 20 de octubre por la tarde, no compró nada y se marchó de allí con el bote de lubricante que había robado aprovechando un momento de bastante concurrencia. Así lo comprobó también la dueña del comercio cuando procedió al visionado de las cámaras de videovigilancia que tiene allí instaladas.

Hace apenas un par de meses, una decena de miembros de FIA abandonó la formación por el "excesivo personalismo" de Lahuerta, portavoz en el consistorio y candidato a la alcaldía en las últimas elecciones municipales.