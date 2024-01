La cantante Rocío Saiz presentará una denuncia contra el inspector de la Policía Local que detuvo su actuación durante la celebración del Orgullo 2023 en Murcia por enseñar los pechos tras conocer el pasado martes que la Fiscalía archivó la investigación abierta por el propio Ministerio Público al no considerar que se produjese un delito de odio.

La Fiscalía solo ve indicios de que se cometiesen unas coacciones leves, que, para ser investigadas, se requiere que alguien ponga una denuncia previa. Es por ello que la también actriz y activista LGTBIQ+ llevará el incidente ocurrido el pasado junio en la plaza Belluga al Juzgado próximamente, previsiblemente la semana que viene, según informa a LA OPINIÓN, del grupo Prensa Ibérica, su abogado, Fernando Adame.

"La investigación no se puede cerrar así, ha concluido demasiado pronto", señala el letrado. Adame confirma que tanto él como Saiz se encontraban a la espera de la resolución de la Fiscalía y que "esperábamos otra cosa; esperábamos más, dado lo ocurrido". Al ver que las diligencias abiertas por el Ministerio Público no han prosperado, han decidido que denuncuarán los hechos para que ahora sea un juez quien resuelva si el agente cometió un delito de odio, de desórdenes públicos y coacciones.

Saiz mostró sus pechos y el policía la paró

Rocío Saiz se encontraba cantando en el escenario montado ante el Moneo de Murcia dentro de la programación del Orgullo, cuando, en el momento en que interpretaba Como yo te amo, de Rocío Jurado, se quitó la camiseta y mostró sus pechos desnudos, algo que, según ella misma afirmó, lleva haciendo una década. De hecho, hace un lustro la multaron por hacerlo en una actuación en Molina de Segura. Pero en Murcia, tras la llamada de atención del inspector, parte de la organización del evento subió al escenario y le dijo que se tapase. Se cubrió los senos con una bandera arcoíris.

Según relató en redes sociales, el inspectorle le pididó la documentación al bajar del escenario y fue a buscarla para esposarla, y le dijo que "había incumplido no sé cuántas leyes" y que le abría "un atestado policial". Además, relató que el agente la acusó de no saber lo que es "trabajar" porque "seguramente no había trabajado nunca".

El caso tuvo repercusión regional y nacional, y a la cantante le llovieron tanto críticas como numerosos mensajes de respaldo absoluto. A este miembro del cuerpo se le abrió un expediente por parte de la Jefatura, pero, al existir diligencias por parte del Ministerio Público, la investigación interna quedaba paralizada. Así lo determina la norma: prevalece el procedimiento penal ante el administrativo. Ahora puede continuar el expediente disciplinario que tenía abierto. Este hombre, no obstante, ya no trabaja en Murcia: se marchó a un municipio de Madrid al concluir su comisión de servicio.

Cabe recordar que este agente se vio hace años salpicado por un escándalo en el cual le acusaron de abuso de poder. Ocurrió en un club nocturno de Cádiz, donde estaba destinado entonces. El PP de la localidad gaditana pidió que se abriese una investigación al respecto, mientras que el afectado siempre negó los hechos y subrayó que se debía todo a un complot contra su persona. Estas acusaciones, no obstante, cayeron en saco roto y el inspector no fue condenado por ello.