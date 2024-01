La denuncia de una madre. Carmen Alunda lleva casi dos meses luchando para que se haga justicia con su hijo, un niño de 12 años que asegura que sufrió una agresión sexual por parte de un compañero en el colegio.

"Le pregunté qué le pasaba y no me dice nada", cuenta esta madre que acudió a recoger a su hijo el pasado 16 de noviembre en Elda, Alicante.

Los hechos se produjeron el pasado 16 de noviembre. Como todos los días, Carmen acudió a recoger a su hijo al colegio a las 17 horas y lo notó extraño. "Le pregunté qué le pasaba y no me dice nada", cuenta.

"Volví a preguntarle que le había pasado y sigue sin querer contármelo", explica tras ver cómo el niño se estaba cambiando de ropa vio como sangraba de forma abundante por el ano y comprobó que tenía pequeños desgarros

Ante esto, acudió al centro de salud y antes de entrar su hijo le confiesa lo que había pasado. "Me explica que estaba en el patio con su amigo y que notó que tenía picores en el ano porque le había entrado una hormiga. Entonces el amigo le dice que fueran al baño que él le iba a ayudar. Ya en los aseos le pide que se baje los pantalones y le introduce un lápiz, lo que le hizo mucho daño y le pidió que parase", añadió.

Tras la exploración realizada por la doctora coincide con la versión del niño.

Carmen fue al colegio y le explicó lo sucedido al director. "El responsable del centro me asegura que cree lo que ha contado mi hijo y me garantiza que se va a solucionar", explica.

A la semana siguiente el responsable del centro le explicó que habían hablado con la familia del otro niño y éste lo había negado todo.

Tras esto, Carmen se pone en contacto con la Inspección de Educación de Alicante para denunciar lo sucedido. "Ni siquiera me atendieron presencialmente, me llamaron por teléfono y me explicaron que tras hablar con el colegio, necesitaban más pruebas para tomar alguna medida e, incluso, me insinuán que tenía que enseñar a mi hijo a decir que no", lamentó.

Después fue a la comisaría de la Policía Nacional para presentar una denuncia, tras la que rápidamente es citada por la inspección de educación. "Allí me dicen que van a separar a mi hijo del otro niño, aunque de una forma extraña, cambiando a más alumnos, y yo pido que me lo den por escrito a lo que se niegan, por lo que lo solicito a la Inspección Territorial de Educación y lo denuncio ante el Síndic de Greuges".

Ante la denuncia de la madre, la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana afirma que la dirección del centro notificó la situación a través del Plan de Respuesta Educativa ante la Violencia e Intimidación (PREVI) el mismo día en que la madre puso en conocimiento del colegio los hechos.

Las madres y padres del centro lamentan la falta de información y el mutismo al respecto y que no se tomen medidas para proteger a la víctima.