El celador grabado en Zamora mientras se frotaba los genitales alega que padece psoriasis

El celador que aparece en una grabación mientras se frotaba los genitales alega que padece psoriasis y que le afecta a esta parte del cuerpo, una dolencia sobre la que, al parecer, tiene informes médicos que acreditan que sufre picores que le llevan a rascarse de forma incontrolada, indican fuentes próximas al empleado público del Sacyl.

Un diagnóstico que, junto con la grabación y otro tipo de indagaciones, deberá valorar la Junta de Castilla y León en el expediente informativo que ya ha abierto para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente mientras el celador permanecía en su puesto de trabajo en el Hospital Provincial de Zamora.

En el vídeo, se observa al hombre tocándose de forma vigorosa sus genitales en un gesto que, a simple vista, podría parecer una masturbación. Tras tener conocimiento del vídeo a través de La Opinión-El Correo de Zamora, del Grupo Prensa Ibérica, Sanidad ha abierto este miércoles el expediente, que será reservado y del que no se hará público ningún dato hasta que concluya la investigación. Al respecto, la delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García, ha explicado que tras tener conocimiento del vídeo a través de este diario han abierto "automáticamente" un expediente "de informaciones reservadas". Una vez que el expediente concluya, se tomarán "todas las medidas que sean necesarias en función de los resultados".

Leticia García ha precisado que no se dará información del avance de esa investigación interna hasta que no concluya por tratarse de "informaciones reservadas", por lo que será cuando finalice ese expediente cuando "a la vista de los resultados se tomarán todas las medidas necesarias y con toda la contundencia que requiera el asunto". La delegada territorial de la Junta en Zamora ha precisado que no tienen ningún conocimiento oficial de ninguna queja previa sobre el personal del servicio de Psiquiatría en el que se grabaron las imágenes. El vídeo fue tomado la pasada semana por un usuario escandalizado al haber observado al empleado del Sacyl en esta comprometida actitud, a plena luz del día, en una mesa ubicada a la entrada del Servicio de Psiquiatría del hospital zamorano. Las imágenes fueron grabadas en el control de acceso, donde se orienta a las personas que entran del exterior al espacio donde de consultas de psiquiatría, tras pasar junto a la ventanilla de los administrativos.