18 víctimas sentarán en el banquillo al dueño de una academia de música de Murcia por grabarlas en el baño

Un total de 18 víctimas se han personado en el procedimiento judicial que se sigue contra un individuo, cuyas iniciales son J. I.F., el que fuera dueño de una academia de música de Murcia que se encuentra investigado por colocar una cámara oculta en el cuarto de baño del centro para grabar a mujeres y niñas.

El hombre, que ahora tiene 46 años, se encuentra en libertad: llegó a ser arrestado cuando saltó el escándalo, en 2015. La primera investigación cuando una de las víctimas, menor de edad, denunciase al sujeto tras percatarse de que había sido grabada en el aseo de la escuela. Ese caso no llegó a juicio, al alcanzar el individuo un pacto con la familia de la chica y abonarle una cantidad económica. Al asunto de la menor se le dio carpetazo.

Instrucción acabada

No obstante, J. I. F. tiene aún una causa por delante. El titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia, que dio por terminada la investigación a finales de abril de 2020, concluyó entonces que, de las pruebas practicadas, se deriva "indiciariamente y con carácter de provisionalidad" que el hombre colocó una cámara oculta en el cuarto de baño de la academia de la que era dueño.

En los registros practicados, por orden judicial, en la propia academia, los investigadores intervinieron nueve dispositivos de almacenamiento (ordenadores, una tableta y memorias USB) en los cuales la Policía Científica halló más de medio millar de archivos "con contenido íntimo", detalla el magistrado instructor, archivos que habrían sido grabados por el sospechoso entre 2012 y 2015, y en los que aparecían tanto profesoras como alumnas.

No obstante, "se desconocía en ese momento la identidad de la mayoría de las víctimas, que, según el perito, no pudieron advertir la existencia del dispositivo de grabación", prosigue el juez, que tiene claro que "los hechos son encuadrables en un delito de vulneración de la intimidad, en el que no es precisa la denuncia, por afectar a una pluralidad de personas". Por tanto, acordó entonces la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado.

Da traslado a la Fiscalía

Meses después, en julio de 2020, la Fiscalía pidió la suspensión del plazo para formular acusación y solicitó, como diligencias complementarias, que se procediese a averiguar la identidad de las víctimas que eran grabadas sin su consentimiento cuando entraban al baño y se les formule ofrecimiento de acciones, por si quisiesen personarse en la causa.

El instructor accedió y solicitó a la Policía Judicial que averiguase cuántas mujeres habían sido grabadas por este individuo. "Practicada esta averiguación y recibida la relación de alumnas grabadas, el juzgado les realizó el ofrecimiento de acciones, tras lo cual se han personado en el procedimiento 18 perjudicadas", informan fuentes judiciales, que añaden que "ahora corresponde dar traslado al Ministerio Fiscal, para que formule, en su caso, escrito de acusación".

El procedimiento judicial se ha dilatado en el tiempo también debido a la pandemia de coronavirus, que ralentizó las causas de un sistema, el judicial, ya colapsado de antes. Mientras tanto, algunas de las víctimas ya se han ido organizando con distintos abogados, para preparar la acusación.

En cuanto a la academia en cuyo cuarto de baño se encontró la cámara, cambió de nombre e incluso de ubicación. Actualmente, continúa abierta, en el barrio donde ha estado siempre, y sin tener vinculación con J.I.F.