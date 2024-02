El edificio calcinado de Valencia ya sufrió un incendio en 2012

La finca de Nou Campanar convertida el pasado jueves en una gigantesca pira ya sufrió un incendio en el año 2012, pero entonces el fuego quedó confinado dentro de los límites de la vivienda número 51 y el rellano de esta. Fue fundamental para evitar la tragedia, según se ha visto ahora, que las llamas no saltaran a las planchas exteriores acelerando la combustión.

En aquel primer incendio de la finca domótica ubicada entre Maestro Rodrigo y General Avilés el punto de ignición fue un cargador de iPhone. La alimentación del móvil soltó un chispazo que prendió unos tickets de compra y estos propagaron el incendio por todo el piso. Posteriormente la marca Apple confirmó que la remesa de cargadores había salido con fallo.

Aquel incendio no resultó tan devastador, no hubo efecto chimenea y el composite inflamable sobre el que todavía hoy se debate su composición no desató el caos, pero en cambio resultó ser un pequeño infierno particular para los residentes del piso 51: la administradora de la finca calcinada –Adriana Banu– y su pareja.

Las labores de rescate y extinción de los bomberos entre las virulentas llamas. / / GERMÁN CABALLERO

“Por suerte no estábamos en casa. Acabábamos de salir. El inspector de bomberos nos dijo que de haber ocurrido con nosotros dentro hubiese sido una muerte dulce”, relata Banu sobre el incendio de 2012, que devoró su domicilio hasta dejarlo completamente inhabitable. Adriana y su pareja tuvieron que buscarse un alquiler. Pero el drama fue aún mayor: “Yo tenía un embarazo y lo perdí. Horrible”, rememora.

Sin ventilación

La actual administradora del edificio incendiado en Nou Campanar, con un balance de 10 víctimas mortales, considera crucial en la contención del fuego hace 12 años el hecho de que sus puertas y ventanas estuvieran cerradas, porque de este modo, explica, “las llamas se quedaron pronto sin oxígeno y terminaron sofocándose”.

“Los bomberos tienen esta información y no sé si se va a indagar en este aspecto, en qué equipos estaban conectados en la vivienda de alquiler del número 86, porque sí había antecedentes de un incendio en el edificio de Campanar. Me parece inaudito lo que pasó el jueves porque la comunidad no tiene instalación de gas y en los últimos diez años la finca no ha dado problemas”, cierra Banu.