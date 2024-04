Juicio de Daniel Sancho en Tailandia, en directo: última hora del asesinato de Edwin Arrieta

Coacusación

Dado que en Tailandia no existe la figura de la acusación particular, la representación de la familia Arrieta se presenta como coacusación en el juicio junto a la Fiscalía tailandesa en el juicio que comienza mañana y se prevé que concluya el 3 de mayo con la participación de más de 50 testigos por ambas partes. Sancho se enfrenta a tres acusaciones: asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima, y podría enfrentarse a una condena máxima de pena de muerte. Ospina reiteró que no serán ni ellos ni la Fiscalía quienes soliciten la condena y que el juez es quien la determinará. "No saldrá de mi boca ni de la de la familia (de Arrieta) solicitar la pena de muerte porque no es así, lo que se pide es respeto a las normas tailandesas y lo que decida el tribunal", añadió. El abogado madrileño se refirió además a la posibilidad de que la defensa utilice como estrategia defensa durante el juicio que Arrieta intentó violar a Sancho antes de su muerte