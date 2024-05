La mujer del camionero muerto por una alcantarilla tiene "daños psicológicos bestiales"

La empresa alicantina Castillo Trans, en la que trabajaba el camionero Gheorghe Tibil que murió el sábado tras recibir el lanzamiento de una tapa de alcantarillado desde un puente, ha avanzado que se personará en el proceso contra los cinco presuntos autores, de los cuales dos son menores de edad.

Así lo ha confirmado la CEO y socia de la empresa, Gloria Romera, quien ha lamentado el fallecimiento de Tibil, un hombre rumano de 50 años que trabajaba en Castillo Trans desde 2014.

Romera ha explicado que los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado y a las 2.30 horas recibió una llamada en la que le informaron del fallecimiento de Tibil, que en el momento del siniestro viajaba con María, su pareja, también conductora de la empresa desde 2023 y que fue quien detuvo el camión tras el impacto.

En la mañana del sábado les informaron que, mientras circulaba por una autopista de Bélgica, Tibil se vio sorprendido por el lanzamiento de una tapa de alcantarillado desde un puente, lo que le partió el cráneo. Los presuntos autores eran cinco jóvenes que supuestamente "habían consumido óxido nitroso".

Además, Romera ha señalado que, dos días antes del suceso, una conductora de otra empresa sufrió un percance similar, pero la mujer vio a varios individuos encima del puente y frenó, por lo que "la tapa de alcantarillado se quedó arriba en la cabina, atrancada".

"Estamos bajo el shock porque, lógicamente, esto no es un accidente, es un asesinato. En Bélgica lo van a acusar de asesinato premeditado, pero vamos a tener claro que son cinco, bajo efecto de droga, de los cuales dos son menores. Vamos a ver por dónde salen los tiros", ha expresado, al tiempo que ha lamentado que cree que "ya no se puede hacer justicia".

Además, ha añadido que es "muy triste" que están encontrando "mucha problemática" con la repatriación del cuerpo de Tibil, aunque ha precisado que también han recibido ayuda de la Embajada rumana en Bélgica. Pese a los "impedimentos", confían en repatriar el cuerpo del camionero este jueves y realizar el entierro el domingo.

Tras estos hechos, Romera ha anunciado que Castilo Trans realizará una demanda "para reclamar todos los daños personales civiles", pero ha puntualizado que todavía no pueden hacer nada "hasta que la Fiscalía no tenga todo el caso cerrado", ya que deben averiguar "quién realmente es el que soltó la tapa".

En cuanto a la demanda, ha precisado que reclamarán "los daños que ha sufrido María", la mujer de Tibil, que tiene "daños psicológicos bestiales" y que estará en tratamiento psiquiátrico. "Eso para nosotros es el daño más grave que pueda haber. Realmente la reclamación ya es por, no por reclamar, sino por acusar, a ver qué pueden plantear los abogados y que se haga la máxima justicia que se pueda hacer, porque realmente justicia en este caso ya no hay", ha lamentado.

Por otra parte, ha resaltado que descubrieron a los presuntos autores por las grabaciones de un vecino en su domicilio. En este sentido, ha hecho hincapié en la "inseguridad" que sienten los conductores y ha censurado que el puente de Bélgica no tuviera una cámara o una patrulla si había ocurrido un incidente similar unos días antes.

Romera ha señalado que la empresa ha incorporado los crespones negros en los camiones en señal de luto y ha avanzado que realizarán un homenaje, pero después de que tenga lugar el entierro de Tibil.

Rebaja de cargos

El juez de instrucción belga que investiga la implicación de cinco jóvenes en la trágica muerte del camionero rumano Gheorghe Tibil al golpearle una tapa de alcantarilla arrojada desde un puente mientras conducía ha rebajado provisionalmente los cargos de "asesinato" a "obstrucción malintencionada del tráfico que causa la muerte".

La Fiscalía de Namur había descrito el suceso como asesinato, lo que implicaría premeditación y podría entrañar una condena a cadena perpetua por los hechos acontecidos en la noche del pasado viernes al sábado hacia la 1.30 horas en la autopista belga E42 a la altura del municipio de Héron, entre las localidades de Lieja y Namur.

Pero al trasladar el expediente al juez de instrucción, este ha retenido la imputación por obstrucción malintencionada con resultado de muerte para los tres mayores de edad implicados, para los que ha pedido prisión preventiva.

Si se confirman los cargos, podrían implicar una condena de entre 20 y 30 años, aunque esta podría ser menor si el tribunal considera que hay circunstancias atenuantes, explicaron a EFE fuentes del Ministerio público.

Las pesquisas judiciales apuntan a que los jóvenes habrían consumido óxido nitroso, conocido "gas de la risa", pero esta circunstancia no supondría un atenuante.

"No, lo hacen voluntariamente" y saben "que puede alterar su libre albedrío (...). La droga no es en absoluto un atenuante", indican las fuentes, que agregan que sí podría entenderse como circunstancia atenuante el hecho de que los sospechosos no tengan antecedentes penales.

La imputación final, en todo caso, se decidirá entre el juez de instrucción, la fiscalía y el tribunal una vez concluya la fase de "instrucción secreta" y se sepa "cómo ha estado implicado cada uno", agregaron las fuentes.

Los cinco implicados, tres jóvenes de 18 años y dos de 17, fueron detenidos el domingo, después de que uno se entregara a la policía y delatara a sus compañeros. Aparentemente, se adelantó a sus amigos, que también habían acordado entregarse y señalan al primero como máximo responsable.