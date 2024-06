Localizan el cuerpo sin vida del menor que había desaparecido en el río Júcar en Valencia

Las unidades de rescate han localizado y recuperado el cuerpo sin vida del menor de once años que desapareció en la tarde del jueves tras lanzarse al río Júcar en Alzira (Valencia) y no salir a flote. Las labores de búsqueda se habían retomado a primera hora de la mañana del viernes tras no lograr encontrarlo en la tarde del día anterior.

La búsqueda del menor se inició en la tarde del jueves, después de que un grupo de amigos alertara de que se había lanzado al río, concretamente junto al embarcadero de piraguas, con la intención de refrescarse y se hundió casi de manera inmediata. Al parecer, no sabía nadar, según indicaron fuentes policiales. Los cuerpos de seguridad localizaron la ropa del menor en la orilla del río, cerca del lugar. El operativo, que incluyó un helicóptero y varias lanchas, se mantuvo hasta las diez y media de la noche y se había reanudado a primera hora de la mañana del viernes.

Un bombero traslada una camilla. / AGUSTÍ PERALES IBORRA

Se habían incorporado seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, dos forestales y una unidad del Grupo Especial de Rescate en Altura. La Policía de la Generalitat también ha sumado una patrulla. Además de un agente medioambiental de la CHJ. Paralelamente, se habían desplazado una unidad sanitaria de servicio vital básico y Cruz Roja había enviado un jefe de equipo y una psicóloga para asistir a los familiares.

Los efectivos que rastreaban el río este viernes se organizaron para buscar tanto desde la superficie, sobre lanchas, como desde el interior del agua, donde varios efectivos del cuerpo de bomberos peinaban el Júcar palmo a palmo. Pasadas las diez de la mañana, los buzos de los bomberos localizaron el cuerpo del menor, que se encontraba sumergido en el río.