Asesina a una madre y sus dos hijas con una ballesta

La Policía británica ha detenido este miércoles a Kyle Clifford, un hombre de 26 años acusado de asesinar con una ballesta a la mujer y las dos hijas de John Hunt, presentador de carreras de caballos de Radio BBC 5 Live. Los crímenes ocurrieron a las afueras de Londres, en la tranquila y acomodada zona de Bushey, cerca de Watford.

El presunto asesino fue capturado en un cementerio de Enfield, un barrio en el noreste del Gran Londres, donde se había escondido. La detención fue llevada a cabo por policías armados y paramédicos en el área de Hilly Fields. Clifford fue encontrado con heridas y está recibiendo tratamiento médico, según informaron las autoridades. Se sospecha que el joven llevaba consigo varias armas, incluida la ballesta utilizada en los crímenes.

Las víctimas y el escenario del crimen

Las víctimas han sido identificadas como Carol Hunt, de 61 años, y sus hijas Hannah y Louise Hunt, de 28 y 25 años respectivamente. Los agentes acudieron a la vivienda en Bushey alrededor de las 19:00 hora local (18:00 GMT) del martes, donde encontraron a las tres mujeres con heridas graves causadas por flechas de ballesta. Lamentablemente, todas fallecieron posteriormente.

Según declaraciones del detective jefe Jon Simpson, las primeras investigaciones indican que el ataque estaba dirigido específicamente contra estas tres personas. Carol Hunt fue encontrada en el pasillo de la casa con una flecha de ballesta en el pecho, y se hallaron evidencias de ligaduras cerca de las víctimas. Se cree que una de ellas envió un mensaje de texto a su pareja instándola a llamar a la policía.

La policía cree que las víctimas conocían al sospechoso y no se busca a nadie más en relación con la investigación. Según el diario 'The Sun', Kyle Clifford podría ser un antiguo novio de una de las chicas asesinadas. El detective de Hertfordshire, Rob Hall, había anunciado la búsqueda del sospechoso, advirtiendo a la población que no se acercara a él y que llamaran directamente al número de emergencia 999 si lo veían.

La BBC calificó la noticia de los asesinatos como "totalmente devastadora". En un comunicado, la cadena expresó: "Nuestros pensamientos están con John y su familia en este momento increíblemente difícil y le daremos todo el apoyo que podamos". John Hunt, quien había estado trabajando en la BBC el día del crimen, llamó a emergencias al regresar a casa por la tarde.

La inspectora Justine Jenkins, de la unidad de delitos mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, solicitó respeto por la privacidad de la familia mientras afrontan esta tragedia. "Sigue siendo un momento increíblemente difícil para los familiares de las víctimas y pediría que se respetase su privacidad mientras aceptan lo que ha sucedido", indicó Jenkins en unas declaraciones recogidas en The Sun.

La policía continúa investigando los detalles del crimen y cualquier conexión adicional del sospechoso con las víctimas. Mientras tanto, la comunidad y los colegas de John Hunt se han unido para ofrecer apoyo en este momento de dolor.