Así es la estafa en nombre de la DGT: no pagues la multa, no hagas clic

El email está llegando a los correos de miles de ciudadanos, policías y periodistas incluidos. Lleva los sellos oficiales de la DGT, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España. Lo firma DGT. Es y se titula "tráfico no pagado".

El texto avisa de que tenemos una multa de tráfico sin pagar. "Se ha identificado en nuestro sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o a su vehículo". Y advierte que si no pagamos pronto la multa será mayor: "Tenga en cuenta que no pagar esta multa después del (y una fecha próxima) resultará en un incremento a 224,00 euros". Debajo aparece un supuesto número de expediente para dar credibilidad a la estafa.

El texto de la falsa DGT termina con una recomendación: "le instamos a regularizar esta situación lo antes posible". Y se ofrece hacerlo clicando en "Regularizar esta situación".

Desde Vietnam

Este enlace supuestamente lleva a consultar la información relativa a la multa, pero al hacer clic en él, se redirige al usuario a una página externa sin relación con la DGT. Si caemos y clicamos, los delincuentes ya pueden acceder a nuestros datos personales.

En el caso de la última remesa de envíos con falsas multas, fechada el 3 de agosto, la dirección IP desde la que se han enviado está localizada en Vietnam.

Tres puntos de sanción

El texto enviado a miles de direcciones de correo electrónico concluye que "para evitar errores y en caso de necesitar información adicional, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible". Además, se anuncia que "esta infracción resultará en la pérdida de 3 puntos del permiso de conducir".

La DGT no envía correos electrónicos ni mensajes de texto para comunicar multas ni sanciones. Como norma general, las envía por correo postal a la dirección registrada del conductor. Si no puede localizar al infractor, se notifica al Tablón Edictal Único (TEU), donde se publican oficialmente.