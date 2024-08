El aeropuerto de Madeira vuelve a operar a intervalos y parte de los canarios atrapados regresan a sus casas

Una parte de los canarios que quedaron atrapados en el aeropuerto de Fuchal (Madeira) han podido regresar a sus casas. Este lunes, la infraestructura ha recuperado cierta normalidad tras prácticamente quedar inoperativo durante el fin de semana por las condiciones meteorológicas adversas, que además coincidieron con un incendio que ha quemado ya más de 4.700 hectáreas (más del 6 % de la superficie total de la isla).

La compañía Binter asegura que durante este lunes han operado casi todos sus vuelos programados con Madeira, excepto uno que no pudo aterritzar cuando se acercaba a Funchal por los fuertes vientos. El aeropuerto de Madeira es conocido por su dificultad para las maniobras debido a las pequeñas dimensiones de la pista y las corrientes de aire.

Enrique López cuenta que pudo regresar a Gran Canaria. Viajó a Madeira con su mujer el martes durante la mañana y regresaba el pasado domingo a las 10.45, pero a las 09.30 le notificaron que había cancelado. Pudieron reubicarle ese mismo día en otro vuelo, el único que pudo operar Binter ese día. "Así que no pasé noche, tuvimos suerte, porque había gente durmiendo allí desde el viernes", recuerda.

Durante esa misma jornada, Alex Salinas y dos amigos permanecían en la terminal a la espera embarcar, pero no tuvieron la misma suerte, ya que su vuelo fue cancelado. Si bien, este lunes sí ha podido volver a Gran Canaria. "Otro vuelo de Binter a Gran Canaria no pudo despegar porque no consiguió aterrizar en Funchal tras estar un rato sobrevolando entre Madeira y Porto Santo, así que debe haber más pasajeros pendientes de volar", agrega

De hecho, hay pasajeros españoles que han estado atrapados más de 30 horas en el aeropuerto luso de Madeira y se han visto obligados a domir en el suelo o en colchonetas. A través de redes sociales se han sucedido denuncias de personas que critican haberse visto obligados a pasar la noche en el aeropuerto ante la falta de plazas alojativa en la isla o que sus aerolíneas les han ofrecido reubicarlos en vuelos 10 días más tarde o devolverles el dinero.

La asociación Deco (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor) constató que los derechos de los pasajeros aéreos no se han respetado en el aeropuerto, según ha publicado el diario JM Madeira. Facua-Consumidores en Acción recordó que tienen derecho a comida y bebida durante la espera hasta ser reubicado en otro avión, asi como de transporte y alojamiento en hotel. Además, los pasajeros deben serinformados acerca de los derechos que les asisten en caso de una problemática de este tipo. La asociación Deco recordó que esta situación se repite en el aeropuerto de Madeira y así se lo ha recordado al Gobierno regional.