Las incógnitas del asesinato de Mateo: "Que no sepa nada el padre me parece un poco extraño"

Han pasado cinco días desde que el pequeño Mateo fuera asesinado mientras jugaba al fútbol junto a sus amigos en Mocejón, Toledo. El crimen, ocurrido el pasado domingo alrededor de las 11:00 de la mañana, habría sido cometido por un joven de 20 años, también vecino de la localidad.

La detención del sospechoso se produjo en la tarde del lunes, momento en el que el joven confesó el crimen y reveló a las autoridades dónde podrían encontrar el arma utilizada en el asesinato del niño de 11 años. Este miércoles, se localizaron dos cuchillos que ya han sido enviados al laboratorio de criminalística para su análisis.

Uno de los cuchillos fue encontrado por un barrendero en un descampado cerca de la casa del padre del asesino confeso, y habría sido señalado por un perro especializado en la identificación de restos biológicos. El segundo cuchillo fue localizado en las proximidades de otra casa, pero posteriormente se determinó que pertenecía a una vecina que lo perdió mientras limpiaba una pared, por lo que este último fue descartado como prueba.

El camino judicial del detenido

Tras pasar tres días en el calabozo de la Guardia Civil de Toledo, el detenido ha sido puesto a disposición judicial, iniciando así su proceso legal. El caso estará marcado previsiblemente por un informe psiquiátrico que los peritos forenses llevarán a cabo, ya que el padre del sospechoso confirmó que el joven tiene una discapacidad del 70%.

Hallan en Mocejón dos cuchillos, uno de ellos a analizar por si fuera el que mató a Mateo / Chema Moya

El entierro de Mateo y el impacto en la comunidad Ayer tuvo lugar el multitudinario entierro de Mateo en Mocejón, donde cientos de personas, tanto de la localidad como de los alrededores, se reunieron para acompañar a la familia en su dolor y darle un último adiós al menor.

Investigación en curso y testimonios clave

La Policía Nacional sigue buscando un "objeto punzante" que podría haber sido utilizado en el asesinato. Según el periodista Sergio Perea, de 'La Razón', hay contradicciones en el recorrido del sospechoso y el lugar donde se encontró el primer cuchillo con restos biológicos, lo que complica la investigación. La policía continúa rastreando cada paso del sospechoso para encontrar otra posible arma homicida.

Prisión comunicada y sin fianza para el detenido por el asesinato de Mateo en Mocejón / La Provincia

Asimismo, ha trascendido el testimonio de una vecina que se cruzó con el presunto asesino la mañana del crimen. Según su relato a 'OK Diario', el joven la saludó de manera inusual, lo que le resultó extraño, y le preguntó sobre lo sucedido en el campo de fútbol. La vecina expresó sus dudas sobre el desconocimiento del padre respecto a las acciones de su hijo, dado que solían estar siempre juntos.

Paralelamente, una ex trabajadora del centro educativo donde estudiaba el presunto asesino relató a Antena 3 Noticias un incidente previo con el joven. Según su testimonio, tras acercarse a él para preguntarle qué llevaba en la mano, el joven la atacó brutalmente. "Me tiró al suelo, se giró y comenzó a golpearme de manera brutal... de verdad, pensé que perdía la vida", declaró la ex trabajadora, quien sigue impactada por la violencia del ataque.