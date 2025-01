El juez niega la custodia de un menor a su padre, con una orden de alejamiento de su expareja y que hacía más de un año que no veía al niño

Un menor, hijo de una víctima de violencia machista, quedará bajo la guardia y custodia de sus abuelos maternos al fallecer la madre del niño y tras negársele al padre dicha atribución en un fallo en primera instancia del Juzgado de Cangas del Narcea, confirmado ahora, en la fase de apelación, en la Audiencia Provincial. Los abuelos del pequeño, representados por la abogada avilesina Teresa Domínguez, especialista en Derecho de familia, solicitaron, tras el fallecimiento de la madre, regularizar la guarda y custodia del menor mediante la presentación de una solicitud de medidas urgentes de protección. El niño, que no veía a su padre desde junio de 2023, había expresado también su deseo de no convivir con el progenitor, con una orden de alejamiento de quien había sido su pareja, ahora fallecida.

Habida cuenta de las pruebas presentadas ante del Juzgado y ante la "expresiva falta de capacidad" del padre de mantener "un clima de tranquilidad" en su relación con el menor, los magistrados de la Audiencia han determinado que sean los abuelos maternos quienes se ocupen de las necesidades del menor. No obstante, se mantiene la obligación al padre de realizar una aportación mensual al menor en concepto de pensión de alimentos además de un porcentaje del 70% de gastos extraordinarios que pudieran surgir en atención a las necesidades del niño. El hombre habría solicitado una variación de esas aportaciones al haber sufrido una merma en sus ingresos mensuales, cuestión que ha sido denegada en la fase de apelación al considerar que el pequeño no solo no ha visto reducidos sus gastos sino que su cambio a un colegio concertado y su edad, "por lógica" suponen un incremento.

Se da la circunstancia de que, recientemente, los tribunales asturianos obligaron a un niño de 11 años a vivir con su padre, condenado por maltrato, tras fallecer la madre. A raíz de la primera condena y la orden cautelar de alejamiento, la pareja se separó, y el niño se fue a vivir con su madre a casa de los padres de esta. Posteriormente, la mujer encontró otra pareja, con la que tuvo otro hijo, y los cuatro se fueron a vivir juntos. La madre, por diversos problemas, entre ellos la propia relación con su expareja, acabó suicidándose, y el menor se fue con sus abuelos. Pero el padre solicitó la guardia y custodia del menor, y la jueza se la concedió. Un trago que han logrado evitar los abuelos del menor, defendidos por la abogada Teresa Domínguez Murias.

Los datos del fallo de la Audiencia

La abogada Teresa Domínguez, en representación de los abuelos maternos de un menor, ha logrado para sus defendidos la guarda y custodia del niño tras el fallecimiento de la madre, protegida de su expareja con una orden de alejamiento.

El padre llegó a solicitar la custodia del niño en un recurso ante la Audiencia Provincial, tras el fallo a favor de los abuelos del pequeño en primera instancia. También solicitó rebajar la pensión alimenticia, cuestión que fue igualmente denegada.

El niño no veía al padre desde junio de 2023 pese a tener concedido régimen de visitas para ello.

