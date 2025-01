Nuevo 'Ecce Homo' en Aragón: un estafador se retrata como San Matías en una iglesia de Huesca

Polémica e indignación en Caldearenas (Huesca) donde un empresario, condenado por un fraude millonario a través de su empresa Fincas Atlanta, se encargó de las nuevas pinturas que lucen ahora en la lonja de la iglesia de San Miguel de Latre, donde, además de las representaciones de los apóstoles, Santa Orosia o la Virgen de los Ríos, entre otros, también aparece un autoretrato como San Matías.

En principio, estas imágenes pasaron desapercibidas entres sus vecinos, hasta que una denuncia particular puso sobre aviso al departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón, según adelantó la Cadena Ser. Sin embargo, al no tratarse de un templo catalogado, desde Patrimonio no pueden hacer nada al respecto. El retrato está situado en una lonja anexa al templo, un espacio que no está considerado Bien de Interés Cultural.

Con todo, desde el obispado de Jaca al tener conocimiento del malestar de la población están tratando de consensuar medidas. "No hemos dado autorización para realizar estas pinturas", ha explicado el delegado de Patrimonio de la diócesis jacetana, Jesús Lizalde. Indica que los protocolos ante estas solicitudes "son muy estrictos" y que si hubieran pedido permiso se hubiera denegado.

Exterior de la iglesia de San Miguel de Latre. / Comarca del Alto Gállego

Ahora se trabaja en conjunto con la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón para conocer qué actuaciones se pueden realizar para remediar la intervención.

La iglesia románica de San Miguel presenta un austero ábside semicircular con ventana central. En él aparecen un buen número de canetes de los que cuatro tienen una decoración similar a los de Javierrelatre. En la puerta de entrada se conserva un crismón que debe pertenecer a la iglesia original.