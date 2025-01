En busca y captura un expolicía condenado por intentar matar a su mujer que se fugó de Mallorca tras quitarse la pulsera antimaltrato

La Audiencia de Palma ha puesto en busca y captura a un expolicía local de Son Servera (Mallorca) condenado a siete años y medio de prisión por intentar matar a su mujer estrangulándola con un fular que se dio a la fuga a finales de 2024 tras quitarse la pulsera telemática antimaltrato.

El tribunal de la sección segunda ha decretado la búsqueda y captura de Julián C.V. a nivel nacional e internacional para su puesta a disposición judicial a los efectos de que se celebre la comparecencia de prisión. La Sala destaca que el procesado "no se encuentra a disposición de este órgano judicial", por lo que ordena su detención.

La semana pasada se celebró una vista en la Audiencia Provincial en la que la fiscalía y la acusación particular solicitaron que el hombre fuera arrestado e ingresara en prisión ante el riesgo que suponía para la víctima debido a su situación de ignorado paradero y que, además, se había desprendido del dispositivo de control telemático.

El abogado defensor, Óscar Navarro, se opuso a estas medidas al alegar que la sentencia dictada en octubre de 2024 todavía no es firme, ya que se encuentra recurrida en apelación ante el TSJB, y al considerar que no existe peligro porque durante estos últimos seis años, desde que ocurrieron los hechos, no ha habido ningún tipo de incidente y su cliente no ha quebrantado la orden de alejamiento.

La tarde del 8 de marzo de 2018

Los hechos enjuiciados sucedieron en la tarde del 8 de marzo de 2018, día internacional de la mujer, en la vivienda donde convivía el expolicía local con su esposa en Son Servera. El procesado, después de regresar con ella de una comida con unos conocidos, empezó a discutir con la mujer porque no quería que ella saliera con sus amigas.

En el transcurso de la disputa, el agresor agarró a la víctima por los hombros, al tiempo que la insultaba y le decía que "no valía para nada". La empujó hasta el baño, donde tiró varios frascos al suelo, y a continuación la arrastró hacia el dormitorio agarrando la bufanda que ella llevaba en el cuello.

Acto seguido, el encausado empujó a la víctima sobre la cama, donde la intentó asfixiar apretando el fular. Según detalla la sentencia, ella gritaba y le suplicaba que parara, pero él hizo caso omiso y siguió haciendo fuerza. La perjudicada logró zafarse de él y se dirigió al baño. El hombre fue tras ella y le propinó un cabezazo en la nariz lo que le produjo lesiones.

Por último, el agresor sacó una navaja y se la colocó en el cuello, mientras le decía: "Lo tengo que hacer, aunque vaya a la cárcel". La mujer consiguió reaccionar, le dio un empujón y logró salir corriendo de la casa hasta refugiarse en el domicilio de una vecina.