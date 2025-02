Mamá por sorpresa: Acude al médico por unos dolores y se entera que estaba de parto

Por sorpresa y sin saberlo, Laura Caballero acaba de estrenar su maternidad. Esta mujer de origen murciano y residente a caballo entre Beniparrell y el barrio valenciano de La Torre acudió en la madrugada de este martes a Urgencias por un fuerte dolor en los ovarios. Lo que pensaba que iba a ser una dolencia asociada a una "menopausia precoz" acabaron siendo las señales de que la niña que llevaba dentro estaba de camino y que ella estaba de parto. Un "regalo" que ha dejado estupefactos a los progenitores, que todavía asimilan lo que les acaba de suceder.

Según relata la recién estrenada madre a Levante-EMV, todo sucedió en la madrugada de este martes cuando, sobre las 06:00 de la mañana, acudió al Hospital Doctor Pesset de València acompañada por su marido, José Daniel. "Me estaban dando pinchazos muy fuertes en los ovarios y como no se me pasaban nos fuimos al hospital", recuerda. Fue ahí cuando, tras pasar el triaje y realizarle una exploración, los médicos le dieron la noticia. "Me dijeron que estaba embarazada de unas 35 semanas y que los dolores que tenía era porque estaba de parto", explica. Doce horas después, cuando faltaban veinte minutos para que el reloj marcara las seis de la tarde, nacía la pequeña.

No sospechaba nada

"Nos quedamos todos asombrados, los médicos, mi marido, mi familia. Incluso yo misma, que no daba crédito", señala la mujer. Y es que, según afirma, la noticia le pilló totalmente desprevenida y no tenía ninguna sospecha de que pudiera estar en estado porque "soy un desastre", bromea.

"Llevaba meses que no me venía la regla, pero como tengo 44 años pensaba que era una menopausia prematura. De hecho, pedí cita en el médico para que me lo miraran, pero como vino todo el tema de la dana y vivimos en La Torre no me daban cita en ginecología", cuenta. Admite también que estuvo con vómitos durante unas semanas en agosto "pero como estaba tomando unas medicinas para la tensión, pensaba que era eso. De hecho, se lo dije a la médica, me bajaron la dosis y se fueron".

Madre e hija están bien

A pesar de que iban pasando las semanas, la mujer no se percató de que estaba creciendo una vida en su interior. "Como estoy 'gordita' no había notado que había engordado mucho. Sí que notaba como movimiento, pero pensaba que era hambre y nervios, porque con todo lo de la dana. Tenemos un restaurante en Beniparrell que ha quedado totalmente destrozado, y pensaba que era por el estrés", afirma.

Laura Caballero posa desde el Hospital La Fe, donde se recupera del parto. / / L.C.

El "estrés" se ha llamado Martina, nombre con el que han bautizado a esta pequeña que ha pesado 2,600 kilos y que permanece en observación en el Hospital La Fe, donde han trasladado a madre e hija para hacer seguimiento de la menor y analizar el alcance de uno problema en el corazón que le han detectado: "Parece que no es tan grave como pensaban en un inicio los médicos", cuenta al tiempo que añade: "Está siendo todo muy improvisado. Incluso elegir el nombre".

"Estamos todos muy contentos"

También ingresada en el mismo hospital permanece Laura, donde se recupera de la cesárea que le tuvieron que practicar. La progenitora admite que ser madre "no estaba dentro de nuestros planes" aunque reconoce que no tomaban precauciones. "Como nunca me he podido quedar embarazada no poníamos medidas para evitarlo". Así con todo, subraya que ha recibido la noticia "con mucha alegría". "Todavía estamos asimilando todo. Pero estamos muy contentos. Todos. Mi familia se ha quedado loca. No se lo creían".

Ahora, el matrimonio confía en volver pronto a casa con su bebé y poder disfrutar su nueva vida en familia. "Los que más emocionados están son mis sobrinos, que se les cae la baba", presume. Con el nacimiento de Martina, Laura y José Daniel confían en poner fin a varios meses de sufrimiento por la dana y dar inicio a un futuro lleno de esperanza en el que su pequeña pueda tener una infancia feliz mientras su padre recupera su negocio en Beniparrell, gravemente sacudido por el agua la tarde del pasado 29 de octubre.