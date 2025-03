Mató a martillazos a su hermano y está en libertad: "Llevaba 25 años robando y acosando a mi madre para pagar sus adicciones"

"Le había dado 50 euros a mi madre el día anterior para que fuese al mercado a comprar comida ese domingo, pero cuando llegué a su casa me la encontré en pijama y sin dinero. Se lo había robado mi hermano". Esto es lo que contó Miquel Terrassa, de 43 años, en una manifestación espontánea ante los guardias civiles que lo detuvieron tras matar, de al menos tres martillazos en la cabeza, a su hermano mayor, Jaume, en la casa de su madre en Sa Pobla (Mallorca), el pasado 9 de febrero, según consta en el atestado de la Guardia Civil al que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

El hombre, que fue arrestado y enviado a prisión acusado de homicidio, quedó en libertad el pasado 25 de febrero después de que sus abogados, Jaime Campaner e Irene Hernández, del despacho Campaner Law, lograran convencer al juzgado de instrucción 2 de Inca de que no hay riesgo de que se fugue, pese a la gravedad de los hechos. Desde entonces, los amigos y vecinos de Miquel lo han apoyado públicamente e incluso han creado una página web y un grupo en Facebook (al que ya se han unido 2.706 personas) para recaudar "donativos" que ayuden a pagar su defensa: "Llibertat per en Miquel. Todo por defender a su madre y su casa".

Imagen del grupo de Facebook 'Llibertat per en Miquel'. / Llibertat per en Miquel

La investigación de la Guardia Civil revela que el día del crimen Miquel, que regenta un taller de pinturas situado frente a la casa de su madre, en la calle Gran de Sa Pobla, discutió con su hermano para defender a la mujer, de 82 años y a la que habían diagnosticado deterioro cognitivo.

A sus 54 años, Jaume era el mayor de los cuatro hijos de Juana y era también el único que convivía con ella. Adicto a la cocaína, entre otras drogas, llevaba 25 años "robando y acosando" a la anciana, ante la frustración de Miquel y sus dos hermanas, que se habían enfrentado a él y lo habían denunciado varias veces, según el informe de la Guardia Civil.

Una toxicómana en casa

"Mi hermano Jaume es problemático y drogodependiente, vive con mi madre y le roba dinero de manera habitual. Se suele juntar con dos drogodependientes. A una de ellas la ha metido a vivir en casa. Tanto mis dos hermanas como yo damos dinero a mi madre de manera recurrente para que pueda hacer frente a los gastos de la casa y de comida, pero mi hermano se lo quita para comprar drogas. La situación es ya insoportable tanto para mí como para mi familia", explicó Miquel a los agentes.

De acuerdo con su versión, el pasado 9 de febrero, cuando él fue a casa de su madre, se encontró a una de las amigas toxicómanas de su hermano durmiendo en el piso superior de la casa. Cuando comprobó que Jaume le había quitado a su madre los 50 euros que él le había dado para comprar comida, "la situación llegó a un límite que no pudo contenerse. Ya no solo mi hermano sustraía dinero a mi madre, sino que las dos personas drogodependientes que había invitado a residir en la casa también lo hacían".

La tapa de una olla

Miquel asegura que fue su hermano quien inició la pelea cuando ambos estaban en la cocina. Su madre también estaba en casa, pero se encontraba en otra habitación cuando ocurrieron los hechos: "Jaume me tiró la tapa de una olla. Yo salí de la casa y fui a mi taller, que está justo enfrente, y cogí un martillo. Le propiné con él al menos tres golpes en la parte superior del cráneo. Luego avisé al 112 de lo que acababa de hacer".

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de Jaume, que fue trasladado al hospital de Inca con vida, pero falleció allí cuatro días más tarde.

"Miquel me defendía"

Tras el crimen, las dos hermanas de Miquel lo han defendido y apoyado en sus declaraciones ante la Guardia Civil. "Jaume desde muy joven ha sido consumidor de sustancias estupefacientes, y durante este tiempo no ha dejado de consumirlas, empezando por anfetaminas, caballo... Es alcohólico de toda la vida y últimamente (tomaba) cocaína. Cuando yo vivía en casa de mi madre, Jaume me agredía y robaba dinero, incluso discutí con él porque vendía mis cosas. Miquel era quien me defendía cuando yo discutía con Jaume", explica una de ellas en su declaración.

Las dos mujeres aseguran que pese a haber matado a su hermano, Miquel no es una persona agresiva y, para tratar de explicar lo ocurrido, apuntan a "la insoportable situación familiar" que sufren desde hace 25 años y que esa semana se había recrudecido: "Miquel y yo sabíamos que tanto Jaume como los otros dos llevaban toda la semana pidiendo dinero a mi madre. El 4 de febrero, cinco días antes de lo que pasó, tuve una discusión con Jaume después de echar de casa de mi madre a uno de sus amigos drogodependientes", declaró una de ellas a los investigadores.

Se reían de la anciana

"El día anterior, Miquel me comentó que había estado en casa de mi madre y que había escuchado como tanto Jaume como sus dos amigos se reían de mi madre mientras estaban en una habitación del piso superior", añade.

En su declaración, la mujer culpa a su hermano Jaume del delicado estado de salud de su madre, que "sufre mucho y desde hace un tiempo tiene pérdidas de memoria", y recuerda varios episodios vividos por culpa de su hermano mayor en los últimos años: "En 2022 le robó a mi madre 5.000 euros, usando una tarjeta de crédito que yo no sabía ni que existía, de una cuenta bancaria donde ingresa su pensión, y en la que mi hermano Miquel y yo éramos titulares. Desde ese momento, pasé a supervisar la cuenta bancaria, llegando al punto de acompañar a mi madre a comprar para evitar que Jaume accediera al dinero".

La mujer afirma que la situación se volvió "tan insostenible" que "mis hermanos y yo tuvimos que tomar el control de las cuentas bancarias de mi madre".

Llamadas al tarot

La otra hermana de Miquel asegura en su declaración ante la Guardia Civil que Jaume "maltrataba psicológicamente a mi madre. Yo me independicé a los 18 años, hace ahora 25, siendo ya por aquella época la convivencia difícil en la casa de mi madre. Ya entonces Jaume andaba siempre detrás de mi madre para pedirle dinero. Además del consumo de drogas, también había discusiones por elevadas facturas de teléfono sobre el uso que Jaume hizo de él llamando a números relacionados con el tarot".

La mujer añade: "Llevamos viviendo esta situación con Jaume respecto a mi madre desde hace unos 25 años, motivada por las adicciones de mi hermano. Ya no solo es que le pida dinero, es también el acoso que sufre mi madre cuando le pide dinero, ese acoso ha hecho que mi madre haya llegado a pedir dinero a los vecinos para dárselo a mi hermano Jaume".

Principio de demencia

Las dos hermanas coinciden en que, por culpa de la situación con Jaume, la salud de la madre, Juana, ha sufrido un deterioro en los últimos años y la ha llevado a tener "principios de demencia": "Confunde los nombres de sus propios hijos, dice cosas y al poco tiempo dice las contrarias. Creemos que puede tener principios de demencia". Incluso aportan a los agentes un informe médico del Servicio de Neurología del Hospital Comarcal de Inca, fechado el 27 de noviembre de 2023, en el que una especialista pone nombre a lo que le está pasando a Juana: "olvida conversaciones, deja los grifos en marcha, no sabe dónde deja las llaves".

La neuróloga escribe que la mujer tiene "mala convivencia con su hijo, (por) problemas de drogadicción. De hecho, tiene que esconder cartera y dinero por dicho motivo. Posiblemente esto le esté afectando, según me comenta su hija". Tras explorar a la anciana y entrevistarse con ella, la especialista concluye que Juana padece "deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, posiblemente influenciado por situación familiar".