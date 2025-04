La influencer acusada de robar a un empresario en un hotel de Madrid: "He soñado contigo... era un sitio de playa"

El 28 de septiembre, el empresario mexicano Enrique Abascal, de visita en España, y la influencer Marta Hermoso llevan ya tres días viéndose y cruzándose mensajes. Él se aloja en el hotel Wellington, un cinco estrellas del barrio de Salamanca. Ella vive cerca, amiga de Victoria Federica de Borbón y otros famosos de la noche madrileña, frecuenta los locales de la zona.

Esa tarde, siguiendo instrucciones de un hombre, dos ladrones entrarán en la habitación 423 y se llevarán 370.000 euros en relojes y joyas, además de cinco mil euros en billetes que el empresario mexicano dejaba en la caja fuerte. La influencer está investigada por si fue la persona que facilitó la información a los ladrones. Ha declarado ante la policía y el juez y mantiene su inocencia. El supuesto cerebro del plan, un delincuente madrileño llamado Daniel Iniesta, la ha identificado como la mujer que le dio la información sobre el botín y le propuso cometer el robo.

Club de caza

Marta Hermoso ha aportado al juzgado los mensajes de whatsapp que se cruzó con el empresario antes y después del robo. Los mensajes y llamadas entre ambos se inician el mismo día 25 de septiembre, cuando el hombre llega a Madrid y se aloja en el hotel Wellington. Parece que los dos conectan muy bien, así después de una cita juntos, a la mañana siguiente el hombre le escribe: "la pasé súper. Sabes deli" y otros mensajes como "me encanta tu voz. Lo más sexy del mundo". Ella le contesta que es "demasiado cute".

Los dos hacen planes para acudir juntos a restaurantes y clubs del barrio de Salamanca. La mañana del 28 de septiembre, ella le escribe: "He soñado contigo" junto a varios emoticonos sonrientes. Le añade que estaban juntos en su sueño y que era algo "bueno", pero no era en Madrid, sino en "un sitio de playa".

A las tres de la tarde, ella está comiendo en un conocido restaurante de la Puerta de Alcalá y le vuelve a escribir: "prefiero que seamos amor platónico... eres demasiado peligroso tú". El empresario le había dicho que se iba a practicar tiro a un club de cazadores en El Pardo, a las afueras de Madrid, y ella le pregunta cuándo vuelve para verse de nuevo.

El empresario y la influencer se escriben más mensajes para concretar la nueva cita. Él le explica que le queda aún hora y media en el club de tiro y deciden verse hacia las ocho en el hotel. El hombre llega poco antes y descubre que le han robado. Habla con la influencer cinco minutos (se supone que le dice lo que ha ocurrido) y ella le escribe después: "me parece de muy mal gusto que estés de mal humor conmigo cuando solo estoy preocupada por ti. Te deseo que averigües quién te hizo eso y lo más pronto posible".

"¿Han robado en más habitaciones?"

La mujer le pregunta si alguien puede haberles seguido esos días por Madrid e incluso le dice que está preocupada porque él fue a buscarla a su casa y ella vive sola. "¿Tú no andas en ninguna cosa rara, no?". El hombre contesta: "soy empresario, no mames". Ella le insiste y le dice que tiene miedo por si los ladrones pueden ir también a su casa. El empresario responde: "¿por qué a tu casa?... ¿Tienes relojes muy caros también?".

Se cruzan más mensajes y la influencer le pregunta: "¿Han robado en más habitaciones o solo en la tuya?". Incluso le pide "me gustaría que des mis datos en la policía por si algo me pasa en casa". El hombre le contesta que no se preocupe y le anuncia: "van a investigar todo".

Una prostituta

La influencer figura como investigada en el robo después de que el supuesto cerebro, Daniel Iniesta, contara a la policía que una mujer a la que definió como una prostituta con la que había quedado en el hotel y a la que identificó fotográficamente como Marta Hermoso le propuso el robo en la misma puerta de la habitación y le explicó que el empresario se iría esa tarde a un "coto de caza donde practica el tiro" y que la habitación estaría vacía.

Sin embargo, la investigación de la policía no sitúa a la influencer en el hotel ese 28 de septiembre, sino la tarde anterior. Las imágenes de las cámaras de seguridad la muestran a las 20:41 horas. La influencer ha declarado que estuvo diez minutos en el hotel acompañando al empresario y que fueron a su habitación porque él quería cambiarse de calzado.

Otra mujer

La investigación sí apunta a la presencia de otra mujer en el hotel, junto al empresario, la noche antes del robo. Las cámaras de seguridad del hotel Wellington los grabaron entrando juntos poco después de las tres y media de la madrugada. Esta mujer contó a la policía que fue "Marta" quien le presentó al empresario mexicano y que era "conocedora del asunto de los relojes". Los investigadores descubrieron que seguía en redes sociales a Marta Hermoso y comprobaron que era la misma que salía en las imágenes del hotel con la víctima la tarde anterior.

El juez encargado del caso, Tomás Martín, ha declarado investigada a esta segunda mujer y la ha citado a declarar el próximo 21 de mayo. Ese día tendrán que prestar declaración también como imputados el supuesto cerebro del golpe, Daniel Iniesta, y dos delincuentes que supuestamente lo ejecutaron, Isaac Cortés y Juan Ramón Jiménez. La influencer sigue también como investigada en el caso.

Su abogado, Juango Ospina, indicó que Marta no conoce a ninguno de los tres ladrones e insistió en su inocencia. En un comunicado de Ospina Abogados se añade que "nuestra clienta, de profesión estilista y diseñadora de moda, jamás ha ejercido como mujer de compañía. No ha intercambiado con el denunciante ni con ningún tercero, dinero o contraprestación económica alguna a cambio de gestos de índole sexual".