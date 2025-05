Una discusión en una discoteca de Manises en noviembre de 2021, de las muchas que se producen en locales nocturnos, iniciada por una simple conversación de unos jóvenes con unas chicas que les pidieron dejar sus chaquetas en una mesa, y que al parecer los novios de estas interpretaron de otra forma, terminó con un joven. que nada tenía que ver en esta disputa y solo trataba de mediar, herido grave tras acuchillado por la espalda, a la altura del pulmón, mientras era golpeado por tres personas. Uno de sus presuntos agresores, los otros dos no pudieron ser identificados, se enfrenta ahora a una petición de pena de diez años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio.

“Los tres me daban golpes en el suelo, cuando me levanté estaba sangrando y no podía respirar”, relató ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia la víctima, que no fue consciente de que había sido acuchillado hasta ver brotar la sangre y cuando sus agresores ya habían abandonado el lugar. El amigo al que salió a defender cuando era intimidado por estas personas, según cuenta el agredido, se lo llevó al coche y lo trasladó al hospital con una herida por arma blanca de tres centímetros que le provocó un neumotórax.

El joven, agredido la madrugada del 21 de noviembre de 2021, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y tardó en sanar 93 días. Según recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, de no haber recibido asistencia sanitaria de forma rápida el herido habría fallecido. De ahí que la Fiscalía solicite una pena de diez años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y la acusación particular once al apreciar la circunstancia agravante de abuso de superioridad, ya que eran tres contra uno.

El acusado niega que participara en la pelea

La defensa, por su parte, mantiene la inocencia de su representado, quien negó en el juicio celebrado esta semana haber participado en pelea o altercado alguno esa madrugada tanto dentro como fuera del local de ocio, de cual era copropietario un familiar suyo. De hecho, según asegura estaba a las puertas de la discoteca porque iba a ayudar a la recogida de vasos y copas de cristal, y la única relación con los hechos es cuando vio a un amigo suyo que estaba sangrando y este le comentó que le habían pegado.

No obstante, la víctima reconoció sin género de dudas al acusado como uno de sus agresores, y si bien no puede determinar que fuera él quien le asestó la cuchillada, sí que insistió en que era el que llevaba la voz cantante cuando comenzaron a propinarle puñetazos, mientras le amenazaban y proferían frases como: “Te vamos a reventar, hijo de puta”.

Una supuesta confusión

“Se pensaban que habíamos intervenido en la pelea anterior”, recordaba la víctima, que al ver a su amigo rodeado de estas tres personas en actitud agresiva trató de mediar. “Conforme me di la vuelta se me echaron encima”, asegura. Su amigo, al que supuestamente defendió y debía acudir como testigo, no se presentó a juicio.