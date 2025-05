Un preso desvela quién mató a Marta del Castillo según Miguel Carcaño

Un excompañero de celda y preso de confianza de Miguel Carcaño ha revelado que Carcaño le confesó no ser el autor material del asesinato de Marta del Castillo.

El entrevistado, identificado como Juan, compartió detalles sobre su convivencia con Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha.

Prepotente

En una reciente entrevista emitida por El Programa de Ana Rosa, Juan describió a Carcaño como una persona que, con el tiempo, adoptó una actitud más altiva y prepotente dentro del entorno penitenciario.

Además, mencionó que Carcaño mantenía una relación cercana con miembros del personal de la prisión, aunque negó haber presenciado que disfrutara de privilegios tecnológicos o de otro tipo durante su estancia en la cárcel.

Estas declaraciones surgen en un contexto en el que los padres de Marta del Castillo han expresado su indignación al conocer que Carcaño podría haber recibido ciertos beneficios en prisión, supuestamente debido a una relación especial con una funcionaria del centro penitenciario.

Eva Casanueva, madre de Marta, manifestó en el mismo programa su frustración por la posibilidad de que el único condenado por el asesinato de su hija haya tenido un trato preferente.

El asesino

Según las declaraciones de Juan, Carcaño le habría dicho: "Yo no la maté, fue mi hermano", reiterando así una de las múltiples versiones que ha ofrecido a lo largo de los años sobre los hechos ocurridos en 2009.

El que fuese preso de confianza confesó que "una vez, al principio, le pregunté por Marta y me dijo que había sido su hermano, que él no había hecho nada. Me contó que discutieron, se abalanzó sobre él para pegarle, Marta intentó separarles y le pegó con el cenicero".

El caso de Marta del Castillo sigue siendo uno de los más impactantes en la historia reciente de España. A pesar de los esfuerzos continuos de la familia por encontrar el cuerpo de Marta, su paradero permanece desconocido.