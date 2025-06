La mujer detenida por una agresión sexual a un joven en la sauna de un hotel de Magaluf: "Me puse cachonda"

La turista irlandesa de 37 años detenida por una agresión sexual a un joven sueco de 20 años en la sauna de un hotel de Magaluf (Calvià) alegó ante la jueza de guardia que estaba flirteando con él. "Me puse cachonda. Pensé que él también estaba interesado en mí, que estábamos ligando", argumentó en su declaración, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca. La acusada reconoció que puso su mano sobre los genitales del chico, que la rechazó. "Le pedí perdón enseguida. Me quedé muy avergonzada, estoy arrepentida", aseguró la acusada, representada por el abogado Joan Arbós, antes de ser puesta en libertad.

La mujer contó que el pasado martes por la tarde fue a la sauna del hotel en el que está alojada durante sus vacaciones en Mallorca. Allí se encontró a un joven sueco de 20 años, que estaba solo. "Empezamos a hablar sobre temas personales. Le dije que me iba al baño turco y al cabo de dos minutos el chico también vino", contó. Ahí siguieron hablando y él le preguntó con quién estaba y si tenía pareja. "Me senté a su lado, hablamos un poco más y me puse cachonda. Le puse la mano sobre genitales. Pensé que él también estaba interesado en mí, que estábamos ligando", añadió.

Avergonzada

Según su versión, el joven le dijo enseguida: "No, no, no". Ante este rechazo, ella quitó la mano y le pidió perdón. "Me quedé muy avergonzada", admitió. La mujer cerró su comparecencia ante la jueza de guardia disculpándose. "Me arrepiento y le pidió perdón al chico", dijo. Tras esta comparecencia, la magistrada acordó su puesta en libertad.

La víctima ha manifestado su intención de continuar con el proceso judicial contra la mujer. El joven alertó de lo ocurrido a los trabajadores del hotel y la Policía Local y la Guardia Civil acudieron al establecimiento y detuvieron a la mujer.