El feriante declara a la Guardia Civil que la atracción donde murió una niña en Murcia pasó la inspección técnica

El titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Murcia, que se encarga de la investigación de la muerte de una niña de 2 años de edad en la feria de Alquerías, tiene previsto tomar declaración al feriante responsable de las camas elásticas donde la pequeña se electrocutó, a fin de delimitar su posible responsabilidad en la tragedia. De momento, no ha sido llamado a testificar, indican fuentes judiciales, aunque sí lo ha hecho ante la Guardia Civil. Y dijo que su atracción había pasado la inspección técnica, que tiene todos los papeles y que puede demostrarlo, indican fuentes cercanas al caso.

Las pesquisas de la Policía Judicial tratan de esclarecer qué falló en una atracción en apariencia inofensiva, como la de las ‘Camas locas’, para que varios menores recibiesen una descarga, letal para la pequeña Amira.

El feriante, que acabó en el hospital por lo mucho que le impactó el saber que había fallecido una chiquilla en su negocio, sostiene que tiene todo en regla.

¿Quién tocó la atracción?

Lo que tendrá que aclarar la investigación es si el ingeniero con el que cuentan los feriantes dio el visto bueno a la instalación, como sostiene el propietario; y, de ser así, si alguien manipuló posteriormente algún tipo de sistema eléctrico. Ya una primera inspección sobre el terreno apuntó a la toma de tierra. No saltó el automático.

Como ya publicó este periódico, ningún técnico, ni municipal ni de la Comunidad, revisó la atracción. Desde el Consistorio (en el que manda el PP con mayoría absoluta) insisten en que es una competencia de la Comunidad (también gobernada por el PP de López Miras), mientras que el Ejecutivo regional apunta que en su registro no consta ninguna petición para instalar las atracciones: nadie tenía conocimiento de que en ese solar fuese a levantarse una feria.

"No son las fiestas"

Quien sí sabía que habría feria, según creen los investigadores de la Benemérita, es el presidente de la Junta Municipal de Alquerías, pueblo cuyas fiestas patronales, en honor a San Juan Bautista, arrancaron el 31 de mayo, tal y como anunció el propio pedáneo.

Las fiestas comenzaron el 31 de mayo, según anunció el propio pedáneo. / La Opinión

Desde el Ayuntamiento confirmaron este martes que este hombre, José Luis Marín, no comunicó a la Administración local la existencia de esas atracciones «porque no es su competencia hacerlo, no son fiestas patronales», apuntaron fuentes municipales, que insistieron en que la tragedia tuvo lugar «en un espacio privado».

Del pedáneo, por tanto, consideraron que «no ha hecho dejación de funciones», al tratarse de «la fiesta de un sitio privado».

Desde el Grupo Municipal Socialista en Murcia lamentaron que «el Consistorio pretenda escudarse en que la instalación estaba en un recinto privado o que fue gestionada por particulares». «Cualquier actividad pública debe contar con plenas garantías, las familias merecen esa certeza».