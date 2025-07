La Policía investiga una denuncia por un botellazo a un joven en Alicante por ser gay

La Policía Nacional de Alicante investiga una denuncia por una agresión homófoba presentada por Daniel, un joven de 20 años que el pasado recibió un botellazo en la cara tras ser insultado por ser gay y sufrió fracturas de huesos en la nariz.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en una céntrica calle de Alicante y el denunciante ha subido un vídeo a Instagram donde afirma que le lanzaron una botella a la cara "por ser gay y por estar así vestido".

Daniel pretende que la difusión del vídeo ayude a identificar a los tres jóvenes implicados en la agresión homófoba y además sirvar para mantener en alerta a la sociedad porque se sigue normalizando el odio y el colectivo gay sigue sufriendo problemas, aunque parezca que se hayan producido avances. "Han avanzado en lo que invierten en el Orgullo, pero la seguridad para la gente gay no existe".

El ataque ocurrió entre las calles Bailén y Cándida Jimeno Gargallo. Daniel se dirigía a coger un taxi en la Rambla cuando comenzó a recibir "insultos homófobos" por parte de tres jóvenes. Según el denunciante, iban realizando "movimientos amanerados al mismo tiempo que me llamaban maricón". Daniel iba grabando la escena con su móvil cuando uno de los jóvenes tiró hacia atrás la botella y le dio de lleno en la nariz.

En el vídeo aparece la víctima con la herida en la nariz y también se observan a los tres jóvenes que caminan delante del denunciante. Uno de ellos lanza una botella de cristal hacia atrás y le impacta en la cara al joven que ha denunciado una agresión homófoba.

El joven acudió a un centro hospitalario, donde fue examinado y le apreciaron desviación del tabique nasal y fracturas de huesos en la nariz.

La denuncia fue presentada este lunes en la Comisaría de Distrito Centro y la investigación ha sido asumida por un grupo de la Brigada de Información especializado en combatir los delitos de odio.

El denunciante ha reclamado ayuda en su perfil de Instagram para tratar de identificar a los autores de la agresión. "Ser gay no es el problema; el problema es la homofobia. Y la homofobia se combate con visibilidad, con educación, con amor, con dignidad", afirma Daniel en sus redes sociales.

Daniel ha señalado a este diario que está "muy agradecido" al haber recibido un respaldo másivo por parte de muchos colectivos y organismos oficiales. Daniel ha hecho público su caso tanto por él como "por quienes no pudieron contarlo -que ya ha habido muertos-, por quiénes tienen miedo y por todos los que vienen por detrás".

El mensaje de Daniel en redes sociales es claro: "El miedo no nos va a callar; el odio no nos va a detener". El joven afirma que no va "a dejar de ser quien soy" ni va a esconderse: "Yo vine a esta vida a vivir, a amar, a disfrutar y a reirme sin miedo. Y nadie me va a quitar eso. Si mi libertad, mi brillo y mi existencia incomodan ese no es mi problema".

Diversitat condena el ataque homófobo

Diversitat ha querido expresar su "más absoluta condena ante el brutal ataque homófobo sufrido por un joven de 20 años, agredido violentamente por su orientación sexual y su expresión de género a manos de tres jóvenes españoles".

"Este acto de odio no es un hecho aislado, sino el resultado directo de los discursos de odio que se están normalizando en nuestra sociedad, alentados por la ultraderecha y por las políticas regresivas que están recortando los derechos del colectivo LGTBI+ en la Comunidad Valenciana", destaca el colectivo.

Juan David Santiago, presidente de Diversitat, ha declarado que "lo que ha ocurrido es intolerable y profundamente doloroso. Nos están agrediendo en las calles, en los institutos y en los espacios públicos, y lo hacen al amparo de discursos políticos que legitiman la violencia contra las personas LGTBI+. Cuando se desmantelan leyes de protección y se blanquea la homofobia desde las instituciones, estos son los resultados: jóvenes brutalmente golpeados por el simple hecho de ser quienes son".

Desde Diversitat "exigimos a las autoridades una condena firme y sin matices, medidas urgentes de protección y la recuperación inmediata de las políticas públicas que garantizan la seguridad y la dignidad de las personas LGTBI+. No vamos a retroceder ni un paso. No vamos a permitir que el odio nos arrebate las calles ni nuestras vidas".

El colectivo muestra su total apoyo y solidaridad al joven agredido y a su familia, y pone a su disposición todos sus recursos psicológicos y jurídicos. También hace un llamamiento a la sociedad civil para que no permanezca indiferente ante estos ataques y para que defienda activamente los derechos y la integridad de todas las personas, sin excepción. "Ni un ataque más. Ni un paso atrás", concluye su comunicado.