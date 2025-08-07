Incendios forestales
Trece medios aéreos luchan contra un incendio en Montehermoso y Guijo de Galisteo, Extremadura
Cortada la carretera CC-159
EFE
Trece medios aéreos luchan contra un incendio declarado en el entorno de Montehermoso y Guijo de Galisteo, en la provincia de Cáceres, que ha obligado a cortar la carretera CC-159, que une esta última localidad con la carretera CC-158, para facilitar la labor de los servicios de extinción.
En los trabajos también participan 10 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 2 agentes del medio natural y 5 técnicos de extinción, del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de la Diputación de Cáceres.
La posible afección del fuego a edificaciones aisladas ha obligado a los responsables del Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
fap
- Cientos de interinos en Canarias se quedan sin destino para el próximo curso
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Tres jóvenes se adentran en las antiguas galerías de agua en Famara y lo graban pese a estar prohibida la entrada
- Este es el restaurante de Gran Canaria que convierte la carne en mantequilla
- Gran expectación en el casco de Vegueta para escuchar a Nazareth Castellanos
- Las 1.700 viviendas públicas de alquiler barato en Agüimes se inician en octubre en casco y playa de Arinaga
- La ola de calor llega a Canarias con el punto álgido durante el fin de semana
- Cronología del brutal asesinato que ha conmocionado a Canarias: todo lo que se sabe hasta ahora