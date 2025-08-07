Muere en Estambul antes de someterse a un injerto capilar: investigan posible negligencia médica
Martyn Latchman, de 38 años, falleció en una clínica de Turquía en circunstancias aún no esclarecidas. Las autoridades abren una investigación por presunto homicidio por imprudencia
La trágica muerte de Martyn Latchman, un ciudadano británico de 38 años, ha conmocionado tanto en Reino Unido como en Turquía y ha reavivado el debate sobre los riesgos del turismo médico estético. El suceso ocurrió en Estambul, justo antes de que el paciente se sometiera a la segunda fase de un injerto capilar en una conocida clínica privada.
Latchman, que trabajaba como profesor e informático, ya había realizado con éxito la primera fase del tratamiento capilar a principios de 2024 en la clínica Dr. Cinik, ubicada en el distrito de Beşiktaş. En esta nueva visita, pretendía concluir el procedimiento por el que había pagado aproximadamente 1.750 euros, una cifra considerablemente inferior a la que se suele ofrecer por este tipo de intervenciones en el Reino Unido.
Una muerte bajo circunstancias contradictorias
El relato ofrecido por la clínica indica que Martyn se sintió indispuesto antes de iniciar la intervención quirúrgica, por lo que el equipo médico optó por trasladarlo al Hospital Universitario de Estambul, donde falleció esa misma noche. Sin embargo, medios locales turcos contradicen esta versión, afirmando que el fallecimiento se habría producido después de pasar cinco horas en quirófano.
Estas discrepancias en los informes han levantado sospechas y generado preocupación tanto entre los familiares de la víctima como entre potenciales pacientes extranjeros que consideran Turquía como destino para procedimientos estéticos.
El caso ha sido elevado a las autoridades judiciales turcas, que han abierto una investigación por posible homicidio por imprudencia. El cuerpo del fallecido fue remitido al Instituto de Medicina Forense con el objetivo de determinar las causas exactas del fallecimiento mediante autopsia.
La investigación deberá aclarar si hubo errores médicos, fallos en el protocolo o si el estado de salud del paciente fue evaluado correctamente antes de proceder con la intervención.
El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha confirmado que está prestando asistencia a los familiares de Martyn Latchman y mantiene una colaboración directa con las autoridades turcas. El caso ha sido también objeto de atención en los medios del Reino Unido, dada la popularidad creciente de Turquía como destino para tratamientos estéticos de bajo coste.
Turismo estético en Turquía: una industria multimillonaria
Turquía se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos mundiales de turismo sanitario, en especial para tratamientos como injertos capilares, cirugías estéticas, ortodoncia y oftalmología.
Miles de ciudadanos europeos, en su mayoría británicos, alemanes y españoles, viajan cada año al país atraídos por precios competitivos y paquetes que incluyen alojamiento, traslados y seguimiento médico.
Aunque muchas clínicas cuentan con equipos altamente cualificados y estándares modernos, el caso de Latchman vuelve a poner en el foco la falta de regulación efectiva y el control sobre clínicas privadas que ofrecen procedimientos complejos a precios reducidos.
