Muere la niña de cinco años que casi se ahogó en una piscina en Fuerteventura

La niña de cinco años que el jueves de esta semana sufrió un ahogamiento en un complejo turístico de Morro Jable, en Fuerteventura, falleció este viernes. La pequeña, turista de origen de británico, se encontraba ingresada en el Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Esta es la tercera muerte por ahogamiento en Canarias en lo que va de año; como mínimo, se trata de la cifra más alta de los últimos diez años.

La pequeña falleció debido a las graves secuelas neurológicas que le produjo el ahogamiento en piscina del complejo donde pasaba las vacaciones. Los sanitarios del centro hospitalario de la capital grancanaria intentaron asistirla sin éxito. La niña entró en muerte cerebral irreversible, según informó este viernes la asociación Canarias 1.500 kilómetros de Costa, plataforma que se dedica a la prevención de este tipo de sucesos en las Islas.

El suceso se produjo en la mañana del jueves, cuando la niña estaba con su familia en un complejo del municipio de Pájara. La pequeña pudo ser recuperada del agua con síntomas de ahogamiento y de una parada cardiorrespiratoria tras ser reanimada por el socorrista de la piscina. Una vez estabilizada, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura, aunque debido a su estado de gravedad fue evacuada en helicóptero a Gran Canaria.

Cuarta muerte en lo que va de año

Esta es la cuarta muerte de un menor por ahogamiento en Canarias en lo que va de año. Se trata de una cifra récord como mínimo durante la última década. La asociación Canarias 1.500 kilómetros de Costa, que lleva diez años contabilizando los accidentes de este tipo en las Islas, nunca había registrado una cifra tan abultada. De ahí que pidan extremar la precaución, dado que todavía queda casi medio año por delante.

El caso más sonado se produjo el pasado mes de abril en las piscinas de Lago Taurito, en el sur de Gran Canaria. En aquella ocasión, una niña de dos años falleció ahogada en el parque acuático mientras pasaba allí el día con su familia, residente en la Isla. La pequeña entró en parada cardiorrespiratoria pese a los intentos de los sanitarios desplazados hasta el complejo turístico.

Con la niña británica fallecida en Fuerteventura este viernes son 17 los menores ahogados en piscinas en el conjunto de España este año. De un total de 23, por lo que un 73,9% de las víctimas fallecieron en albercas. Sin ir muy lejos, esta semana fallecieron en piscinas una niña de tres años en Málaga y otra de la misma edad en Córdoba. Canarias 1.500 kilómetros de Costa recuerda que son auténticas "trampas mortales".

A las muertes en piscina habría que sumar la desaparición de un niño polaco de 15 años el pasado febrero en el Charco del Viento, en el municipio tinerfeño de La Guancha. Una ola arrastró a toda la familia, que estaba de vacaciones en Tenerife, y todos se pudieron salvar a excepción del adolescente.