Dos vecinas de Telde mueren en un accidente en León durante sus vacaciones

Dos vecinas de Telde, Gran Canaria, fallecieron este sábado en un accidente de tráfico que tuvo lugar en la localidad de Palacios de Sil, en la provincia de León, tras el choque de dos vehículos. El marido y el hijo de una de ellas, de 16 años, se encuentran hospitalizados con heridas de diversa consideración. Los servicios de seguridad y emergencias atendieron en el lugar de los hechos a otras cinco personas. Los teldenses se encontraban de vacaciones en la Península.

El accidente se produjo pasadas las cuatro de la tarde, hora peninsular, en el kilómetro 43 de la carretera CL-631, cerca la localidad de Palacios de Sil, en la comarca leonesa de El Bierzo. El incidente se produjo cuando uno de los dos vehículos implicados se salió del carril e invadió el sentido contrario, provocando así un choque frontal, tal y como adelantó Teldeactualidad. Cuatro personas resultaron heridas y una de ellas se encontraba atrapada en su coche.

Solo pudieron certificar el fallecimiento

Para cuando llegaron los servicios sanitarios, el personal tan solo pudieron certificar el fallecimiento de las dos mujeres, naturales de Telde y de 57 y 62 años de edad. Un varón de 63 años tuvo que ser trasladado en helicóptero medilizado al Complejo Asistencial Universitario de León; otro de 16 años, hijo de una de las fallecidas, fue llevado en ambulancia al Hospital de El Bierzo, al igual que a otra mujer de 57 años. Por último, un hombre de 38 fue trasladado en UVI móvil al mismo centro y otro de 14 fue dado de alta allí mismo.

En el accidente también actuaron bomberos de la diputación de León pertenecientes al puesto de Laciana-Babia, quienes se encargaron de excarcelar a una de las víctimas que se encontraba atrapada en el interior de uno de los vehículos. La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico; y es que los dos vehículos accidentados, dos furgonetas, una de tamaño medio donde viajaban los teldenses y otra de mayor volumen, quedaron inmobilizadas en mitad de la carretera.

Una de las teldenses fallecida, de 57 años, era natural del barrio de La Breña. Los vecinos de esta pequeña localidad de los altos de Telde están "consternados, es una tristeza, aquí todos nos conocemos y es como si fuéramos familia, esto ha sido un mazazo muy grande". Por otro lado, la otra fallecida, cuyo marido e hijo están hospitalizados, eran de San Gregorio, en el casco de la ciudad de los faycanes. Ambas eran fallecidas eran amigas.