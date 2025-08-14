Incendios forestales
Renfe vuelve a suspender la alta velocidad ente Madrid y Galicia al reactivarse el incendio de Ourense
La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado
EFE
Renfe ha vuelto a suspender el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia por la reactivación del incendio en la provincia de Ourense.
La compañía ha informado en X de esta suspensión, que se produce dos horas después de haber retomado el servicio y una vez inspeccionadas las vías.
Los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación, añade Renfe.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- Una joven de 21 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a estafas en alquileres y entradas falsas en toda España
- Las Palmas de Gran Canaria adjudica la actualización del proyecto para sacar adelante la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata
- Jaime Mata hace las maletas y rescinde con la UD Las Palmas
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Desde Telde al trono mundial: una joven Presa Canario se corona Campeona Joven del Mundo en Helsinki
- Malas noticias para los pisos de alquiler: esta es la multa que te puede poner Hacienda