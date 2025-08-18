Nueva muerte por "extremo calor": un vecino de Córdoba fallece mientras paseaba

Un vecino de la localidad cordobesa de La Rambla ha fallecido "a consecuencia del extremo calor y cuando se encontraba paseando en un camino del término municipal", según informa en sus redes sociales el Ayuntamiento del municipio, que ha lamentado la muerte de este hombre, a la vez que ha pedido precaución al resto de rambleños ante las altas temperaturas. El suceso tuvo lugar este domingo, el día más caluroso en lo que va de ola de calor.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento de La Rambla ha lamentado profundamente el fallecimiento de Manuel Ariza Serrano, vecino de La Rambla, y ha trasladado a su familia, amigos y a compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla el pésame y las condolencias de todos los rambleños.

Según ha podido saber Diario CÓRDOBA, el fallecido tenía como rutina habitual salir a pasear, lo que alarmó a sus familiares por la tardanza en regresar, momento en el que se salió en su búsqueda ante la sospecha de que pudiese haber sufrido algún incidente.

Según recoge la página web del consistorio rambleño, Manuel Ariza fue concejal del PSOE desde el 1979 al 1983 dentro de la primera corporación democrática. El alcalde, Jorge Jiménez, se ha referido al fallecido recordándolo como una persona muy destacada y comprometida con la sociedad rambleña. De hecho, Ariza fue un destacado dirigente sindicalista, siendo durante muchos años delegado sindical de UGT en la campiña.

Al mismo tiempo, el consistorio ha mandado un mensaje de precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que se están registrando desde hace días. "Todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas", ha recordado el gobierno municipal en sus redes.

Temperaturas extremas en La Rambla

Se da la circunstancia de que La Rambla, junto a Montoro, registró ayer la temperatura más alta de la provincia y la segunda a nivel nacional. El municipio llegó a los 45,2 grados a las 17.00 horas según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).