Detenido un tercer implicado en el asesinato de Josué ‘el Conejero’

La Policía Nacional detiene en Andalucía donde vive habitualmente a un tercer implicado de origen colombiano en el asesinato de Josué ‘el Conejero’, sobrino y lugarteniente del narco José ‘el Negro’, que perdió la vida a balazos en el barrio de Las Longueras, en Telde, a manos de un supuesto sicario contratado por un clan rival de Jinámar. El tiroteo tuvo lugar el 26 de junio, y dos de los implicados de la misma nacionalidad fueron atrapados 48 horas después del suceso y enviados a prisión por el juzgado que lleva el caso, mientras los funcionarios continuaron con la labor de búsqueda de un nuevo implicado, que ha dado sus frutos mes y medio después.

Los investigadores llevaban desde comienzos de julio siguiendo los pasos a esta persona, que podría haber desarrollado labores logísticas para el ejecutor del crimen a balazos de ‘el Conejero’.

Al parecer, llevaría junto al otro detenido una vida de aparente normalidad en nuestro país y su labor habría consistido en servir de ‘cicerone’ a su compatriota y darle soporte para hacerle todo más fácil al supuesto autor material del crimen durante su estancia en Canarias.

Cinco tiros

El asesinato a balazos tuvo lugar un jueves por la tarde del 26 de junio, cuando el considerado autor material del crimen descerrajó cinco tiros en el abdomen a Josué D., conocido como ‘el Conejero’ y de 38 años, cuando paseaba por la calle Pío XII cerca de su lugar de residencia.

El supuesto autor de la muerte apuntó a matar. Iba vestido de negro y con el rostro cubierto con un casco de moto. Y, al parecer, mantuvo antes de apretar el gatillo una breve discusión con ‘el Conejero’ por causas que se investigan. Luego, disparó el revólver y huyó a toda velocidad en la moto en la que había llegado tras guardarse el arma de fuego.

Los cinco tiros impactaron en el tórax de Josué, que quedó tendido sobre la acera malherido.

Los primeros en llegar a la escena del crimen tras el aviso proporcionado por testigos fueron agentes de la Policía Nacional que trataron de taponar las heridas y hacerle las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Un coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desde la sala operativa, les dio indicaciones para que prestaran asistencia a la víctima. Pero fue en vano. Josué entró en parada cardiorrespiratoria. Los asistentes solo pudieron confirmar el óbito.

Cómplice

La Policía Nacional acordonó de inmediato la zona para recoger pruebas. Se activó a la Unidad de Delitos Violentos, Homicidios, la Policía Judicial y la Policía Científica. También la Policía Local y a la Guardia Civil. El despliegue se extendió a las calles de La Herradura y de San José de Las Longueras.

La operación dio sus frutos posteriormente el sábado a primera hora de la tarde, solo 48 horas después del asesinato, cuando un amplio dispositivo detuvo al presunto autor y a su compinche en Las Palmas de Gran Canaria.

El sicario caminaba junto a su cómplice, tal y como publicó este periódico, otro colombiano a sueldo, quien presuntamente le dio soporte.

La intervención policial se desarrolló en la calle Presidente Alvear el 28 de junio, siendo arrestados ante los ojos de los viandantes en plena calle. Los agentes actuaron provistos de pasamontañas y hasta de escudos ante el riesgo de que pudieran encontrar resistencia.

Los dos fueron detenidos por su supuesta implicación en el asesinato a tiros de ‘el Conejero’, e ingresaron el 1 de julio en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tal y como publicó este periódico, tras la resolución del juzgado.

Lucha de clanes de la droga

Los dos individuos, contratados para ejecutar el crimen, están acusados de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental. Ambos se negaron a declarar.

Los investigadores han tratado de resolver quién es el autor intelectual del asesinato de ‘el Conejero’. Las hipótesis que se barajaron apuntan en una dirección: un clan de la droga asentado en Jinámar, rivales de ‘el Conejero’ y sobre todo de su tío, José Jesús C. A., alias ‘el Negro’, en prisión desde mayo para cumplir 12 años de condena por intentar asesinar, también a tiros, a dos hombres en Jinámar en 2023. ‘El Negro’ actuó entonces con su hijo Kilian José C. H., primo de ‘el Conejero’ y también tras las rejas.

Se especula que uno de los detenidos entonces mantuvo una discusión con Jonathan Josué en Jinámar dos días antes de su detención, en la que posteriormente descerrajó cinco disparos sobre su torso y posteriormente se dio a la fuga en una motocicleta.

Todo estaría motivado como un ajuste de cuentas entre clanes que se dedican al tráfico de drogas en la Isla, teniendo en cuenta que ‘el Conejero’ era el sobrino de José Jesús Calderín, y que posiblemente hubiese ocupado el lugar de su tío para controlar el negocio en su ausencia carcelaria.