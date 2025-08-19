La Policía Nacional detiene a una tercera persona implicada en el asesinato de Jonathan Josué

La Policía Nacional ha detenido esta mañana a una tercera persona implicada en el asesinato de Jonathan Josué, conocido como 'el Conejero', y que fue abatido por cinco disparos en el torso el pasado 26 de junio en Telde motivado, presuntamente, por un ajuste de cuentas.

Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que este tercer detenido estaría implicado en la ayuda de los dos, presuntos, principales autores del asesinato del sobrino de José Jesús Calderín, alias 'el Negro', que se encuentra actualmente en prisión con una condena de doce años por intentar asesinar a tiros a dos hombres en Jinámar en el año 2023.

Cabe recordar que la Policía Nacional detuvo en apenas 48 horas a los dos sospechosos del asesinato de Jonathan Josué después de desplegar la operación 'Jaula', la cual consistía en impedir cualquier tipo de huída de la Isla de estos sicarios de origen colombiano, que están acusados de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.

Detención principal

Por ello varios agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una intervención impecable en la calle Presidente Alvear el pasado 28 de junio en el que arrestaron a los presuntos asesinos ante los ojos de la ciudadanía colindante a la detención cuando tenían como objetivo interceptar el vehículo en el que se desplazaban.

La principal línea de investigación por la que están detenidos los sicarios trabaja en que uno de ellos mantuvo una discusión con Jonathan Josué en Jinámar dos días antes de su detención, en la que posteriormente decerrajó cinco disparos sobre su torso y posteriormente se dio a la fuga en una motocicleta .

Todo estaría motivado como un ajuste de cuentas entre clanes que se dedican al tráfico de drogas en la Isla, teniendo en cuenta que el Conejero era el sobrino de José Jesús Calderín, y que posiblemente hubiese ocupado el lugar de su tío para controlar el negocio en su ausencia carcelaria.