Dos jóvenes ingresan en prisión tras una oleada de robos con violencia en Lanzarote
Las víctimas eran principalmente mayores o en situación de vulnerabilidad
La Policía Nacional en Arrecife detuvo en el mes de julio y agosto a tres jóvenes como presuntos responsables de varios robos con violencia cometidos en distintas zonas de la capital Lanzaroteña.
Las Víctimas eran principalmente personas de edad avanzada o en situación de vulnerabilidad, a quienes abordaban con agresividad para sustraerles sus pertenencias.
Los hechos ocurrieron entre los días 6 y 8 de julio, periodo en el que se registraron cuatro atracos. La investigación, apoyada en cámaras de videovigilancias y en los testimonios de los afectados, permitió identificar y localizar a los sospechosos, pese a que carecían de domicilio fijo.
Tras ser puestos a disposición judicial, dos de los detenidos ingresaron en prisión preventiva, mientras que la investigación continúa abierta sin descartar nuevas detenciones.
