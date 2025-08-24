En La Manga
Más de 50 personas sufren una intoxicación en un hotel de la Región de Murcia
Técnicos se han desplazado esta mañana a las instalaciones del hotel para determinar el origen del foco
EP
MURCIA
Los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, y de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud han iniciado una investigación para determinar el origen de la intoxicación leve que ha afectado a más de 50 huéspedes del Hotel Cavanna de La Manga.
Ninguno de ellos ha precisado ingreso hospitalario y su estado ha sido estabilizado esta pasada madrugada por cinco equipos de Soporte Vital Avanzado (SVA) movilizados por el '061' en las puertas del establecimiento desde las 00.00 horas.
Según han informado fuentes de la Consejería de Salud, técnicos de ambos Servicios se han desplazado esta mañana a las instalaciones del hotel para determinar el origen del foco.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Todo listo para la gran inauguración de La Opalina, 'la mayor tienda de muebles de Canarias
- Cae en Vecindario un fugitivo con ocho órdenes de búsqueda y captura
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Luis Carrión, ex entrenador de la UD Las Palmas: «Entiendo que se tuviera un poco más de paciencia con Diego Martínez que conmigo»
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- El juzgado pide datos para frenar el mayor núcleo chabolista del Sureste
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Captura de gallos y gallinas en La Paterna: 107 aves retiradas para hacer frente a la plaga de ratas