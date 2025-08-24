En Toledo
Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou
Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36
EFE
Toledo
Cinco actores resultaron heridos al volcar un coche de atrezo en el parque Puy du Fou, ubicado en Toledo, ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El accidente tuvo lugar anoche, cuando el coche de atrezo volcó y los cinco actores que lo ocupaban cayeron al suelo, según la fuente.
Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36, que fueron atendidos por la UVI en el lugar de los hechos y trasladados por dos ambulancias de urgencias al hospital de Toledo.
También se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Todo listo para la gran inauguración de La Opalina, 'la mayor tienda de muebles de Canarias
- Cae en Vecindario un fugitivo con ocho órdenes de búsqueda y captura
- El juzgado pide datos para frenar el mayor núcleo chabolista del Sureste
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Luis Carrión, ex entrenador de la UD Las Palmas: «Entiendo que se tuviera un poco más de paciencia con Diego Martínez que conmigo»
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Un piloto de Iberia revela qué pasa si no usas el modo avión en pleno vuelo