Medios aéreos continúan las labores de refresco en El Hierro

Diferentes medios aéreos están actuando este domingo en las labores de refresco de la superficie afectada por el conato de incendio forestal declarado este sábado en la zona de Las Asomadas, en el municipio de El Pinar, y todo su perímetro, según ha informado el Cabildo de El Hierro. El fuego sigue controlado, aunque son necesarias las tareas de refresco de la zona.

En el dispositivo participan tres helicópteros, un EIRIF El Hierro, dos del EIRIF con base en La Palma, y el helicóptero del GES con base permanente en la isla.

El consejero de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro, Jesús Pérez, ha informado de que durante la noche de este sábado, tras la retirada de los medios aéreos, el dispositivo de emergencias se ha volcado en el refresco de la zona susceptible de volver a arder, sobre todo de los troncos, aún con brasa.

Según el consejero, ha sido una noche tranquila, con buenas condiciones de humedad y sin viento, lo que ha permitido atacar los rescoldos del incendio sin mayor problema.

Hectáreas afectadas

En una comparecencia a los medios ofrecida este sábado por el presidente insular, Alpidio Armas, precisó que este incendio principal había afectado a un total de 9,5 hectáreas.

Destacó la "rápida intervención" de los medios, tanto del Cabildo como de los equipos aéreos sumados desde el Gobierno de Canarias a los recursos insulares, determinante en las labores de extinción.

Alpidio Armas, presidente de El Hierro / E. D.

Con medios del Cabildo, han operado en la emergencia unas 50 personas, diez brigadas y cinco autobombas.

Mismo punto que en 2006

Como curiosidad, apuntó que este incendio se ha originado en el mismo punto donde se originó el gran incendio de 2006 en la isla. Por ahora, se desconoce el origen de los conatos declarados este sábado.

Ambos focos de incendio se declararon de forma simultánea a las 14:15 horas de este sábado. De hecho, el segundo conato se produjo a consecuencia del paveseo transportado desde el foco principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales.