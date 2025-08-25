Muere un anciano tras una amputación casera hecha por su hijo, un cirujano en activo

Un médico de 55 años, especialista en cirugía y trabajador del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de homicidio, tras la muerte de su padre, de 94 años, a quien le habría practicado una amputación de varios dedos del pie en el domicilio familiar, sin supervisión médica ni condiciones higiénicas.

Los hechos ocurrieron durante el puente de agosto, cuando el anciano pasó unos días con su hijo en casa de este. El hombre, que padecía graves problemas circulatorios y ya presentaba síntomas de gangrena, fue sometido a una intervención quirúrgica casera que ha despertado la alarma tanto entre los servicios sanitarios como en el ámbito judicial.

El padre regresó a la residencia con signos evidentes de amputación

Tras la estancia en casa del cirujano, el padre volvió a la residencia donde vivía habitualmente. Fue allí donde el personal del centro observó que el anciano presentaba vendajes improvisados y la ausencia de varios dedos en los pies. Alertados por el estado del paciente, que mostraba signos de infección y deterioro clínico, los responsables del centro activaron el protocolo de derivación urgente.

El anciano fue trasladado al Hospital de Sant Joan d’Alacant y posteriormente al Hospital General de Alicante, donde falleció el pasado martes como consecuencia de una sepsis generalizada, una infección grave que afecta al organismo completo y que suele tener consecuencias letales en pacientes de edad avanzada y con patologías previas.

La intervención se practicó delante de dos menores

Según fuentes policiales y judiciales, la amputación fue realizada por el médico en la cocina del domicilio, sin condiciones de asepsia, y en presencia de dos menores, hijos del detenido. Este hecho ha generado una gran conmoción, ya que no solo se cuestiona la legalidad de la intervención, sino también el impacto psicológico que una escena así pudo tener en los niños.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional ha asumido la investigación, tras recibir el aviso del personal sanitario que trató al paciente durante sus últimos días. Las primeras diligencias han llevado a la detención del cirujano, quien podría enfrentarse a cargos graves.

¿Homicidio imprudente o doloso?

Uno de los aspectos más relevantes del caso es la posible calificación penal de los hechos. La condición del detenido como profesional sanitario con experiencia implica que conocía los riesgos inherentes a una intervención quirúrgica sin medios adecuados, especialmente en un paciente de 94 años con antecedentes vasculares severos. Esta circunstancia podría inclinar la instrucción judicial hacia un homicidio doloso, es decir, cometido con conciencia del peligro y voluntad de actuar.

No obstante, la calificación definitiva dependerá del resultado de la investigación judicial, del análisis forense y del testimonio del propio acusado. En este punto, será clave determinar si actuó en un intento desesperado por aliviar el sufrimiento de su padre o si se trató de una actuación negligente, pero con plena consciencia del desenlace previsible.