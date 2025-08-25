Dos okupas detenidos tras amenazar con un cuchillo a un albañil y agredir violentamente a varios policías

El pasado 21 de agosto, la Policía Local de Valencia detuvo a dos varones acusados de intentar apuñalar a un albañil y de agredir físicamente a varios agentes durante y después de su detención. Los hechos ocurrieron en una vivienda ocupada ilegalmente situada en la calle San Jacinto, tras un aviso recibido a través del teléfono de emergencias 092.

Según el relato de los testigos, los dos okupas amenazaron de muerte a cinco personas, entre ellas al albañil, utilizando un cuchillo de grandes dimensiones con una actitud “claramente intimidatoria”. Las víctimas llegaron incluso a mostrar a los agentes un vídeo en el que se veía a uno de los agresores blandiendo el arma blanca dentro del domicilio.

Tras llegar al lugar, los agentes desplegaron un operativo de entrada empleando escudos defensivos y portando pistolas táser, aunque no fue necesario utilizarlas. Tras varios requerimientos desde la puerta del inmueble, ambos individuos abrieron y permitieron el ingreso de los agentes, quienes procedieron a su detención inmediata.

Dentro de la vivienda, la Policía encontró dos cuchillos de grandes dimensiones, uno de los cuales coincidía con el arma exhibida en el vídeo presentado por los testigos. Ambos objetos fueron intervenidos como pruebas.

Violencia durante la custodia

Una vez en la Inspección Central de Guardia, uno de los detenidos adoptó una actitud violenta y desafiante, llegando a insultar y amenazar a los agentes durante el proceso de vigilancia. Su comportamiento escaló hasta el punto de que intentó autolesionarse en el precalabozo y trató de extraer un objeto de uno de sus bolsillos.

Debido al riesgo evidente, fue trasladado a la zona de registros corporales, donde agredió brutalmente a uno de los policías. Le propinó varias patadas dirigidas al pecho, abdomen y genitales, además de morderle en una mano. Los agentes intervinieron de forma inmediata, logrando reducirlo empleando la fuerza mínima necesaria.

A raíz de esta agresión, se solicitó la presencia de los servicios médicos, tanto para asistir al detenido como al agente herido.