Amigos de la mallorquina desaparecida en Indonesia critican a la Embajada: "En dos meses no han hecho nada"

"En dos meses no han hecho nada, y cuando llamaban los familiares para preguntar les trataban de mala gana, como si les molestáramos". Allegados de Matilde Muñoz, la vecina de Palma de 72 años que está desaparecida en Indonesia desde el 1 de julio, se han mostrado muy críticos con la Embajada de España en el país asiático, y en especial con la cónsul, a la que acusan de haberse desentendido del caso durante todo este tiempo. Los familiares y amigos de la mujer consiguieron activar la investigación por su cuenta, ya que, desde que dejó de contestar al teléfono, se temían que podría haber sido víctima de un delito violento, y apuntaron desde un inicio a algunos de los empleados del hotel en el que se alojaba. El domingo la Policía indonesia encontró sus pertenencias en un vertedero junto al establecimiento, lo que parece confirmar los peores augurios. "Entre sus cosas había un pendiente que Matilde no se quitaba nunca", apuntaron.

Personas del círculo cercano a Matilde recuerdan que detectaron que algo extraño ocurría pocos días después de su desaparición, a principios del pasado mes de julio. "No era normal que no contestara nuestras llamadas y mensajes", por lo que crearon un grupo de Whatsapp para coordinar sus gestiones en un intento de impulsar su investigación. Llamaron repetidas veces al hotel en el que se alojaba, se pusieron en contacto con la Embajada española en Yakarta y, ante la falta de respuesta, presentaron denuncias ante los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional.

Una de las empleadas del hotel en el que se alojaba, en la isla de Llombok, les mostró unos días después un mensaje que dijo que había recibido de Matilde, en el que le contaba que se había ido a Laos. Pero este mensaje no hizo más que despertar sus alarmas. "Matilde habla muy bien inglés y el mensaje está lleno de faltas, no podía ser suyo", comentaron. "Además había dejado pagado el hotel de Lombok hasta el día 20 de julio, y nunca se habría ido sin avisar".

El mensaje, supuestamente de Matilde, que les envió una empleada del hotel. / DM

Los contactos con la Embajada, mientras tanto, resultaron muy frustrantes. "La cónsul no les decía nada a los familiares, les derivaba siempre a la Policía Nacional. Les contestaba de mala gana y les llegó a echar en cara que hubieran hecho pública la desaparición, porque ahora todo el mundo les llamaba. Parecía que lo habíamos hecho para incordiar", cuenta una de las allegadas.

Los amigos de Matilde recuerdan que la cónsul se limitó a buscarla en las redes sociales: "¡Pero si eso ya lo habíamos hecho nosotros! No hicieron ninguna gestión en los hospitales, ni con la Policía ni las autoridades locales".

Los amigos insisten en que "toda la información que tenemos la hemos conseguido por nuestras propias vías, y hasta que no hemos movilizado a la prensa no se ha hecho nada".

Finalmente, las pistas sobre la desaparecida estaban muy cerca. El domingo aparecieron en el vertedero de su hotel sus ropas y una mochila con sus efectos personales. El hallazgo parecer confirmar los peores augurios. Entre sus cosas había un pendiente que, según sus amigos, Matilde no se quitaba nunca. "Yo le ayudé a quitárselo en marzo, en la India, porque tenía que hacerse una prueba médica, pero si no, siempre lo llevaba", comenta una amiga. La Policía de Indonesia continúa con las investigaciones.