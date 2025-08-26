Dos personas heridas de gravedad tras volcar su vehículo en Telde

Un hombre de 72 años y un niño de 14 resultaron heridos de carácter grave la mañana de este martes tras volcar el vehículo en el que viajaban. El accidente ocurrió alrededor de las 08:52 horas en la GC-1, a la altura del kilómetro 6, en el término municipal de Telde, cuando el conductor perdió el control y colisionó contra la glorieta ubicada junto al almacén de distribución de Makro. Ambos ocupantes eran familiares, aunque por el momento se desconoce el grado de parentesco.

El suceso fue comunicado de inmediato al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias que activó de forma urgente a los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico—, además del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y efectivos de la Policía Local de Telde.

Policontuciones graves

A la llegada de los primeros equipos de emergencia, los bomberos del Consorcio procedieron a liberar a los dos ocupantes que habían quedado atrapados en el interior del vehículo siniestrado. Además, realizaron labores de aseguramiento del coche para evitar riesgos adicionales durante la intervención médica.

El personal sanitario del SUC asistió en el lugar de los hechos a las dos personas afectadas. El hombre de 72 años presentaba policontuciones de carácter grave y fue estabilizado antes de ser trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El menor de 14 años también sufrió policontuciones graves y fue derivado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias en una ambulancia de soporte vital básico.