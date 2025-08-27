Un vehículo arde en el interior del aparcamiento del centro comercial Avenida de Canarias, en Vecindario
El fuego, que se originó en la planta -3, obligó a evacuar a una persona sin hogar que pernoctaba en el remolque de un coche estacionado en el garaje
Un vehículo estacionado en la planta -3 del aparcamiento del centro comercial Avenida de Canarias, en Vecindario, se incendió la noche de este martes, lo que provocó una rápida movilización de los efectivos de bomberos del parque de Arinaga. El suceso, que generó preocupación entre los trabajadores de la zona, se produjo en torno a las 20:42 horas y requirió, además, la colaboración de los bomberos del parque de Telde y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana.
Durante la intervención, fue necesaria la evacuación de una persona sin hogar que pernoctaba en un remolque dentro de uno de los vehículos que se encontraba en el interior del garaje que, según fuentes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, se encuentra en estado de abandono.
El incendio fue finalmente extinguido sin que se registraran heridos. Las autoridades mantienen una investigación para esclarecer las causa que originó el fuego.
