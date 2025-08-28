Un choque frontal entre dos vehículos en la GC-500 deja dos heridos graves

Los conductores que se encontraban durante esta mañana en la GC-500 a la altura de Juan Grande se han llevado un susto mayúsculo al ser testigos de un accidente frontal entre dos vehículos y que quedaron prácticamente destrozados tras la colisión.

Víctimas

La colisión provocó que los conductores de los dos vehículos resultaran dañadas. La primera, una mujer de 43 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta varios traumatismos de carácter grave, trasladada en estado crítico en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La segunda víctima es un hombre, que si en un primer momento no dio síntomas de encontrarse mal, posteriormente comenzó a sentirse mal y expresó que sentía un fuerte dolor en el pecho. En el momento de la valoración médica presenta varios traumatismos de carácter grave, trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Accidente GC500 / 112

Al llegar al lugar los bomberos de San Bartolomé de Tirajana procedieron a liberar a los dos conductores del interior de sus vehículos ante la imposibilidad de salir por sus propios medios. Además, aseguraron la toma del helicóptero en la vía y aseguraron los vehículos siniestrados.

Traslados

El personal del SUC desplazado en un helicóptero y cuatro ambulancias valoró y prestó la asistencia sanitaria a los dos afectados y, tras estabilizarlos, los trasladó a dos centros hospitalarios.

Helicoptero SUC / 112

La Guardia Civil cerró la vía al tráfico para facilitar el aterrizaje y despegue del helicóptero, colaboró con los recursos desplazados y realizó el atestado correspondiente.

El personal del servicio de mantenimiento de carreteras limpió la vía.