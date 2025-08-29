Muere una octogenaria atropellada por el tren turístico en Santiago de Compostela

Tragedia en el centro de Compostela. Una mujer ha muerto en Santiago en la mañana de este viernes tras ser atropellada por el tren turístico en rúa Virxe da Cerca al filo de las 12.00 horas. El Concello explica a este diario que "todavía es pronto para conocer las circunstancias del siniestro".

El atropello se produjo cerca de un paso de cebra cuando la mujer, que caminaba con dos muletas, cruzaba la calle. Al parecer el tren no tuvo tiempo suficiente para frenar y arrolló a la víctima.

En el momento del siniestro, en el tren turístico —que en los meses de julio y agosto, desde las 10.30 horas realiza su itinerario cada treinta minutos— viajaban 39 personas, según apuntan fuentes municipales a este diario.

Los Bomberos de Santiago han levantado el tren para recuperar el cadáver de la mujer. Desde el Concello indican que "o tren turístico xa está sendo retirado da rúa nestes momentos e en minutos vaise restablecer o tráfico". La alcadesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el conselleiro de Mobilidade, Xan Duro, se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca / Jesús Prieto

Una joven que presenció el accidente cuando estaba esperando el autobús señala a El Correo Gallego que la víctima cruzó fuera del paso de cebra y el tren no la vio. "Era unha señora maior, con dúas muletas, estaba un pouco fora do cruce e meteuse na calzada e o tren non a viu e non lle dou tempo a frear", explica. Fuentes del Ayuntamiento de Santiago han confirmado que la fallecida era una vecina de esta localidad nacida en 194.

Vecinos de Virxe da Cerca apuntan que la mujer fallecida esta mañana "vivía en el barrio", por lo que la consternación por el trágico suceso se ha adueñado de esta transitada zona de la ciudad.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en el lugar del siniestro / Daniel Rey

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos ambulancias y efectivos de la Policía Local, que han cortado el tráfico en toda Virxe da Cerca y en Praza de Galicia tras el siniestro.

Ni vehículos particulares ni autobuses ni peatones pudieron circular por la zona, hasta que una vez realizado el levantamiento del cadáver y retirado el tren se ha podido restablecer la circulación.

El Concello de Santiago aprobó en abril la adjudicación del nuevo contrato para el servicio de tren turístico a la empresa Autocares Rías Baixas, con una duración de seis años.