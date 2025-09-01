Dos años y medio de cárcel para un maltratador reincidente: "Voy a hacerle daño a tu familia, te voy a matar, no vamos a dejarlo, antes muerta"

“Voy a hacerle daño a tu familia, te voy a matar, no vamos a dejarlo, antes muerta, si conoces a alguien voy a ir también a por esa persona, le voy a joder el coche a tu madre, te lo juro, se lo voy a joder para que tu aprendas a cogerme la llamada cuando yo te llame”. Un joven maltratador reincidente tenía completamente atemorizada a su expareja y sus allegados en la isla con continuas llamadas telefónicas y mensajes amenazantes a finales de 2024. No podía soportar que la relación sentimental entre ambos se hubiera roto.

Pese a tener vigente una orden judicial desde el 7 de noviembre de 2024 que le prohibía aproximarse y comunicarse con su anterior compañera sentimental, la madre de esta y su abuela, el acusado se puso en contacto con la víctima en multitud de ocasiones. Incluso, se acercó a ella en dos ocasiones, en diciembre de 2024, ocultando su rostro con un pasamontañas. Llegó a advertir a un familiar: “Esta Navidad va a ser de luto”.

Y, a la anterior pareja de la perjudicada, le envió un WhatsApp en el que le decía: “En el momento en que tu y yo nos veamos, te voy a dejar como un colador, mira lo que tengo” y adjuntó una fotografía de un arma, un cargador y varias balas. “Anda con los ojos bien abiertos, que te estamos dando seguimiento altamente”, agregó.

La Policía calificó el caso de violencia de género como de riesgo extremo y dio una protección total a la mujer hasta que a mediados de diciembre de 2024 el sospechoso fue detenido e ingresó en prisión.

Este verano, un juzgado de lo penal de Palma ha condenado al encausado a dos años y medio de cárcel y 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad por una retahíla de hechos: dos delitos continuados de quebrantamiento de medida cautelar con la circunstancia agravante de reincidencia, dos delitos de coacciones y otros dos de amenazas.

La magistrada, además, le ha impuesto la prohibición de acercarse a la perjudicada y comunicarse con ella por un periodo de nueve años, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años. El maltratador, que reconoció los hechos y se conformó con las penas que pedía la fiscalía y la acusación particular durante la vista oral, continúa encarcelado.

Condenas anteriores

Según se declara probado en la sentencia, el acusado, de origen dominicano, cuenta con condenas anteriores por lesiones y por quebrantamiento de condena, así como otros delitos.

El joven sabía que tenía una orden de un juzgado de Palma que le prohibía aproximarse y comunicarse con su expareja, la madre de esta y su abuela. Pese a ello, se puso en contacto con ellas y las amedrentó, ya que no aceptaba la ruptura de la relación sentimental.

En noviembre y diciembre de 2024 no dejó de enviar mensajes amenazantes a la víctima, al tiempo que también le declaraba su amor: “Quiero que sepas que aunque esté lejos de ti yo te amo y te amo con locura; ya gracias a Dios pude salir de Mallorca pero mi mente aún no está tranquila, yo te extraño mucho, te amo…”.

A través de un perfil de Internet, indicó: “Todo lo que has hecho lo vas a tener que pagar algún día; eres una traidora”.

También amenazó a la madre de su expareja con mensajes de WhatsApp: “Te voy a dar 24 horas para que tu me des mis cosas y mi ordenador, si no las medidas que yo tomaré serán muy fuertes”, “te tengo vigilada porque muy bien que tu acompañas a tu hija junto con tu novio a llevar al niño a la escuela”, “vas a tener un gran problema, no respondo de lo que vaya a pasar”, “si no he hecho nada estos días es porque me lo estoy pensando”.

El 17 de noviembre de 2024, el encausado llamó en once ocasiones a la víctima desde un número oculto a primeras horas de la mañana. Ella no respondió.

Días más tarde, de nuevo amedrentó a la madre de su expareja con causar desperfectos a su coche. Le dijo que lo que “le ha pasado a su coche hoy es una pequeña parte de las cosas que vienen de ahora en adelante”. También le exigió que le dijera a su hija que se comunicara con él porque si no “a partir de hoy su casa, su coche y todo lo que tenga que ver con ella y su marido se lo vamos a quemar todo”.

Una antigua pareja de la víctima también recibió amenazas, haciendo referencia al hijo menor que ambos tienen en común: “Este te lo voy a matar tranquilo, no te preocupes que yo te voy a matar el chamaquito ese que tu tienes para que vaya a ser la compañía de tu hermano para el cielo”.

Tras acercarse a la perjudicada dos veces tapándose la cara con un pasamontañas, volvió a enviarle mensajes intimidantes: “No eres capaz ni de hablar conmigo, yo sé que tu me amas, voy a planear algo grande, voy a dar contigo así sea lo último que haga en mi vida, te gusta que le haga maldad a tu familia, eso te gusta a ti, quieres que haga una desgracia para que te des cuenta de que te quiero”.

Antes de ser arrestado, volvió a contactar con ella y le dijo a través de mensajes: “La Policía no va a estar todo el tiempo ahí para cuidarte, escóndete bien, te voy a localizar tarde o temprano, te ves con otros hombres, ahora coge este mensaje y enséñaselo a la Policía, que en vez de hablar las cosas conmigo, lo que haces es echar leña al fuego”.